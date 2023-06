LED Nachrüstung für Oldtimer Helles Licht für Klassiker von Philips und Osram

Es existieren eine Menge Sprüche über Elektrikkomponenten der britischen Firma Lucas (deren Markenrechte heute ZF gehören), etwa das inoffizielle Motto "Get home before darkness", "Erfinder des ersten Intervallscheibenwischers" oder auch der "ersten Wegfahrsperre". Jedenfalls waren standardmäßig mit Lucas ausgerüstete britische Fahrzeuge weder für ihre Weitsicht noch für ihre Leuchtkraft in der Nacht bekannt. Doch das ändert sich – mit Einschränkungen – für einige Modelle.

LED nicht mit H-Kennzeichen zulässig

Laut eines Gutachters der GTÜ ist ein Umbau auf LED-Licht nur bei Autos legal, die nicht mit H-Kennzeichen zugelassen sind. Denn dann sind nur zeitgenössische Umbauten erlaubt – in der Regel sind dies etwa der Umbau von 6- auf 12-Volt-Technik oder der Einbau von H4- statt Bilux-Birnen. Eine Arbeitsanweisung der Sachverständigenorganisationen verbiete explizit den Einsatz von LED-Leuchten in einem Fahrzeug mit historischem Kennzeichen, so die Ansicht von Experten.

Allerdings ist diese Arbeitsanweisung, die für alle Sachverständigen verbindlich ist, älter als die LED-Leuchtmittel. Gut möglich, dass die Nachrüstung demnächst Thema sein wird. Bis dahin gilt: Entweder H am Kennzeichen oder LED im Scheinwerfer. Laut Philips ist die Vereinbarkeit mit dem H-Kennzeichen inzwischen bestätigt. Im Einzelfall sollten Oldtimer-Besitzer vor dem Umbau die Zulässigkeit mit einem Sachverständigen klären.

LED zum Nachrüsten von Philips

Philips hat die Kompatibilitätsliste für die Ultinon Pro 6000 H4 LED um 50 Oldtimer erweitert. Die LED-Nachrüstlampe ist für die H4-Scheinwerfer britischer, deutscher und japanischer Klassiker zugelassen. Mit der Straßenzulassung für die Scheinwerfer des Mercedes-Benz SL R 107 schlägt Philips einen Bogen in die Geschichte des Autolichts: Die SL-Baureihe war 1971 das erste Auto mit H4-Scheinwerfer in Serie. Philips hatte dafür die Zweifaden-Halogenlampe geliefert.

LED zum Nachrüsten von Osram

Osram hatte seine Kompatibilitätsliste der LED-Leuchtmittel zunächst auf britische Klassiker erweitert. In einer zweiten Aktualisierungsrunde kamen Oldtimer aus Japan, genauer gesagt von Toyota, mit auf die Liste. Die Night Breaker LED ersetzen die alten H4-Birnen und sorgen umgehend für Durchblick bei Nacht und Nebel. Einfach bei Osram in der Liste die Scheinwerfer-Genehmigungsnummer vergleichen und die Allgemeine Bauartgenehmigung herunterladen. Diese muss mitgeführt werden.

Fazit

Auf der neuen Kompatibilitätsliste für LED-Licht zum Nachrüsten stehen nun auch einige Klassiker britischer, deutscher und japanischer Herkunft, die so nun zu hellerem Licht kommen. Allerdings sind Autos mit H-Kennzeichen streng genommen von der Nachrüstmöglichkeit ausgeschlossen. Wer umrüsten möchte, sollte vorher unbedingt bei einem Gutachter klären, ob nach dem Umbau noch die Kriterien mit einem H-Kennzeichen erfüllt sind.