Mega-Auktion auf der Techno Classica 2020 100 Klassiker und Supersportwagen

Zunächst die schlechte Nachricht: Die Techno Classica 2020 in Essen wird nicht wie geplant stattfinden. Die Veranstalter haben auf Grund des um sich greifenden Corona-Virus entschieden, die Messe auf Ende Juni zu legen. Ob die Sause da dann wirklich steigt, wird sich zeigen. Allerdings hat dieser Umstand auch etwas Gutes, denn Sie haben nun mehr Bedenkzeit für die Planung ihres nächsten Autokaufs. Und mehr Zeit, um die entsprechenden Mittel dafür anzusparen – denn RM Sotheby's wird auf der Techno Classica die Sammlung von Gentleman Racer Marcel Petitjean veräußern. Und die hat es in sich.

Von Alpine bis Volkswagen

Die Raritäten und Supersportwagen stammen aus einer Zeitspanne zwischen den 1950er- und 1990er-Jahren. Um Ihnen die Tragweite zu verdeutlichen, nennen wir mal ein paar Vertreter der insgesamt rund 100 Fahrzeuge: 1955 Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé, 1970 Intermeccanica Italia Spyder, 1971 Renault Alpine A110 1600 S, 1981 Lamborghini Countach LP400 S von Bertone, 1964 Porsche 904 GTS, 1971 VW Karmann Ghia Cabrio und unvermeidlich: ein 1958 Mercedes 300 SL Roadster. Kriegen Sie noch Luft? Wir könnten diese Liste durchaus noch eine Weile fortsetzen.

Die meisten Fahrzeuge sind lückenlos gewartet und im Originalzustand. Aufbewahrt wurden sie stets im Trockenen, manche sind jedoch seit Jahren nicht mehr gefahren. Ursprünglich wollte der in Frankreich wohnhafte Sammler damit selbst ein Museum eröffnen, entschied sich nun aber doch für einen großflächigen Abverkauf. Falls bei den bislang genannten Modellen keines in Ihrer Preisklasse dabei war – es gibt auch einige Autos die in finanziell greifbareren Regionen angesiedelt sind. So findet sich in der Liste auch ein Citroën SM mit Maserati-V12 für 39.000 Dollar. Und wie gesagt: Da die Messe verschoben wurde, haben Sie noch ein wenig Zeit zum Nachdenken und Sparen. In unserer Bildergalerie finden Sie einige Highlights aus der Kollektion.

Fazit

Vermutlich ist es kaum übertrieben, diese Sammlung als ein „Lebenswerk“ zu bezeichnen. Warum Marcel Petitjean sich zum Veräußern der Autos entschlossen hat, wissen wir auch nicht. Jedenfalls sollte da für so manchen Bieter das eine oder andere Fahrzeug dabei sein.