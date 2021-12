Maserati Classiche Zertifikate, Service un Ersatzteile für Klassiker

Maserati bietet unter dem Namen Classiche ab sofort eine Art Echtheits-Zertifikat an. Die Prüfung, die diesem "Certification of Authenticity" zugrunde liegt, umfasst 300 Punkte, die überprüft und mit Dokumenten im historischen Archiv von Maserati verglichen werden. Diese Untersuchung wird dokumentiert und in einem Dossier zusammengefasst. Als erstes Fahrzeug hat ein Mistral 3700 von 1969 diesen Prozess durchlaufen. Zertifiziert werden alle Modelle der Marke, die mindestens 20 Jahre alt sind oder aus einer limitierten Sonderserie stammen – wie zum Beispiel der MC12 oder Quattroporte-Sondermodelle.

Inspektion und Aufbereitung

Maserati Maserati bietet unter dem Namen Classiche Zertifikate, Teile und Service für Klassiker der Marke an.

Auch eine Inspektion aller wesentlichen mechanischen Komponenten bietet die Sportwagenmarke an. Dabei werden unter anderem die Brennräume, Gemischaufbereitung und Flüssigkeiten kontrolliert. Zum Schluss kann, wer will, sein Auto noch aufbereiten lassen: Lack und Chrom werden poliert, Gummi und Leder gepflegt. Da der Service im Werk in Modena stattfindet, können Maserati-Kunden ihr Auto selbst dorthin fahren oder zu Hause abholen lassen. Ab kommendem Jahr will der Hersteller darüber hinaus Unterstützung bei Restaurierungen anbieten. Die soll unter anderem darin bestehen, nicht mehr lieferbare Ersatzteile neu aufzulegen.

Umfrage 1061 Mal abgestimmt Finden Sie, dass Hersteller genug für Ihre Klassiker tun? Es gibt Teile, Clubs und Messen - was will man mehr? Außer Messeauftritten gibt's häufig nicht viel. mehr lesen

Fazit

Maserati entdeckt das Geschäft mit de Klassikern und bietet zunächst ein Echtheitszertifikat sowie kleinere Dienstleistungen an. Künftig will der Sportwagenhersteller auch Ersatzteile nachfertigen.