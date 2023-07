Die Azubis lackieren das Blechkleid anschließend in den Audi-Farben Suzukagrau und Brilliantschwarz. Auf der Seite des Fahrzeugs sind Akzente wie der Jubiläumsschriftzug "150" aufgebracht.

"Wir wollten, dass man dem EP4 seine Performance aus jedem Blickwinkel ansieht", erläutert Cynthia Huster, Auszubildende zur Lackiererin. "Dafür steht insbesondere der in Signalgelb lackierte Heckflügel." Der ist nicht wie bei anderen Fahrzeugen an der Außenhaut, sondern am Überrollkäfig befestigt. Seine Stützen gehen daher durch die Heckscheibe.