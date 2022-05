Paul Pietsch Classic Rallye 2022 120 Klassiker aus 7 Jahrzehnten

Mit der Paul Pietsch Classic für klassische Autos bis Baujahr 2002 erinnert die Motor Presse Stuttgart an ihren Gründerverleger, den aus dem Schwarzwald stammenden Rennfahrer Paul Pietsch (1911 bis 2012).

Zum Comeback ist das rollende Museum so umfangreich bestückt wie nie zuvor: Es starten in dieser 9. Auflage der Rallye insgesamt rund 120 klassischen Autos aus sieben Jahrzehnten Automobilgeschichte. Der älteste Wagen stammt aus dem Baujahr 1934: Es ist ein MG Magnette NA Open Tourer, ein liebevoll restaurierter, offener und leichter britischer Sportwagen.

Mit der Startnummer 1 öffnen traditionell Paul Pietschs Tochter Dr. Patricia Scholten und sein Sohn Peter-Paul Pietsch das rollende Museum. Die Geschwister bestreiten die zweitägige Klassikerrallye erstmals mit einem Veritas RS (Baujahr 1947). Mit einem solchen offenen Sportwagen feierte ihr Vater 1950 die Deutsche Meisterschaft. Mit dem silberfarbenen Veritas führen die Beiden das Feld an.

Arturo Rivas Paul Pietschs Tochter Dr. Patricia Scholten und sein Sohn Peter-Paul Pietsch im Veritas RS (Baujahr 1947).

Weitere prominente Teilnehmer sind Christian Geistdörfer, als Stammbeifahrer von Walter Röhrl zweifacher Rallyeweltmeister, Mario Ketterer, als Rennfahrer der Bergkönig vom Schauinsland, und Joachim Winkelhock, Le-Mans-Sieger und erfolgreicher Tourenwagen-Pilot. Er fährt einen Opel Kadett C GT/E (Baujahr 1977) aus der Opel-Werkssammlung.

Bei dieser Oldtimerrallye geht es übrigens nicht darum, wer der Schnellste ist, sondern wer seinen Gasfuß am besten im Griff hat. Denn bei den Wertungsprüfungen geht es vorrangig um Gleichmäßigkeit und den perfekten Zeitpunkt die Lichtschranke zu durch- oder den Schlauch zu überfahren. Wir halten Sie hier über alles, was während dieser sehr ereignisreichen Tage passiert, auf dem Laufenden.

Tag 1: Jaguar-Team führt vor zweifachen Gesamtsiegern

Nach der ersten Etappe über eine Distanz von über 240 Kilometern führt das Team Thomas Diederichs und Viktoria Müller-Donné im Jaguar XK 140 (Baujahr 1956). Mit dem hauchdünnen Vorsprung von sechs Punkten verweisen sie den zweifachen Gesamtsieger Dr. Norbert Griesmayr und Ferdinand Baumgartner im Mercedes 220 S, eine "Heckflossen"-Limousine aus dem Baujahr 1959. Auch hinter dem Spitzenduo sind die Abstände sehr knapp, so dass auf der zweiten und finalen Etappe noch alles möglich ist.

Arturo Rivas Ein Jaguar XK 140 (Baujahr 1956) führt nach der ersten Etappe mit der Distanz von über 240 Kilometern bei der 9. Paul Pietsch Classic.

Von Offenburg führt die Route am Samstag über Kappelrodeck und die Max Grundig Klinik auf der Bühler Höhe zur Mittagspause an der Galopprennbahn in Iffezheim. Über Michelbach und Obersasbach geht es zurück nach Offenburg, dem Dreh- und Angelpunkt der Paul Pietsch Classic. Auf dem Marktplatz im Zentrum werden die ersten Autos gegen 15.00 Uhr nach einer Gesamtdistanz von 500 Kilometern im Ziel erwartet.

Ergebnisse der ersten Etappe

Die Ergebnisse der 4. Wertungsprüfung liegen noch nicht vor.

