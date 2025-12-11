54.180 Euro für einen Williams Clio, 12 Millionen Euro für Renault

Renault hat 100 Fahrzeuge aus seiner Sammlung verkauft. Bei einer Auktion von Artcurial in Fleins-Sur-Seine kamen am 7.12.2025 Studien, Rennwagen und Serienautos unter den Hammer. Von Designmodellen, etwa des Twingo, hat sich der Hersteller ebenfalls getrennt. Die Auktion erzielte einen Verkaufserlös von 12 Millionen Euro.

Clio Williams für 54.180 Euro Unter den bemerkenswerten Losen sind ein Williams Clio, der für 54.180 Euro einen neuen Besitzer fand. Das Auto war als Neuwagen in die Sammlung von Renault Sport gekommen. Ein extrem seltener Renault Maxi5 Turbo Prototype B0 von 1983 brachte 216.720 Euro ein.

Drei Autos aus der Motorsport-Historie von Renault wurden zu siebenstelligen Preisen verkauft. Für den Star und Rekordhalter der Auktion, einen Williams Renault FW19 von 1997, bezahlte ein Bieter 1,312 Millionen Euro. Der erste gebaute Renault Alpine A442 brachte 1,278 Millionen Euro ein. Arnoux/Pironi/Fréquelin fuhren das Auto 1977 bei den 24h von Le Mans. Für 1,198 Millionen Euro versteigerte Hervé Poulain einen Renault RE40-03 von 1983, mit dem Alain Prost das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps gewonnen hat.

1.000 Bieter bei Renault-Auktion Vier Tage konnten sich Interessenten die ausgestellten Fahrzeuge, Studien und Designmodelle ansehen. Drei Auktionatoren führten durch den Verkauf: Anne-Claire Mandine, Arnaud Oliveux und Hervé Poulain wechselten sich bei der Versteigerung ab. Laut Artcurial waren rund 1.000 Bieter registriert.

Renault plant, 2027 in Fleins-sur-Seine ein Museum zu eröffnen. An diesem 40 km nordwestlich von Paris gelegegen Standort hat Renault seit 1952 rund 18 Millionen Autos gebaut, darunter Dauphine, Twingo und Zoe. Der Verkauf von Dubletten aus der Unternehmenssammlung soll Platz schaffen und Geld für Restaurationen und Neuanschaffungen einbringen. Vor der Auktion hatte Renault 600 Autos in seiner Sammlung. Das Unternehmen will von jedem Modell, das es seit 1898 gebaut hat, ein Exemplar behalten.