Italien legt Ferrari-Münzen auf: 100-Euro-Münze zu Ehren des 499P

Vorgestellt wurde die neue italienische Münz-Kollektion am Montag (9.2.2026) in Rom. Im Zentrum steht der Ferrari 499P. Mit dem Prototyp war Ferrari 2023 in die höchste Kategorie der FIA World Endurance Championship zurückgekehrt. Es folgten drei Gesamtsiege in Serie bei den 24 Stunden von Le Mans sowie die Titel in der Hersteller- und Fahrerwertung 2025.

499 Exemplare aus Gold Der 499P ist das Motiv einer Goldmünze mit 100 Euro Nennwert. Die Auflage ist auf 499 Stück begrenzt. Jede Münze besteht aus 999,9er-Gold, wiegt 31,104 Gramm und hat einen Durchmesser von 28 Millimetern.

Der Ausgabepreis liegt bei 4.450 Euro. Der Vorverkauf beginnt am 9.4.2026, die offizielle Ausgabe ist für den 4.6.2026 angesetzt. Geprägt wird die Münze durch das staatliche Münz- und Druckinstitut im Auftrag des italienischen Wirtschafts- und Finanzministeriums.

Hybrid-V6 als Silber-Set Ergänzend erscheint ein Set aus drei Silbermünzen mit jeweils sechs Euro Nennwert. Die Gesamtauflage beträgt 5.000 Sets. Inhaltlich geht es um den Hybrid-V6, der zunächst im Rennfahrzeug eingesetzt wurde und anschließend in Serienmodelle übertragen wurde.

Ferrari 4.450 Euro kostet die auf 499 Exemplare limitierte Sammler-Münze in Gold.

Technische Basis ist ein 120-Grad-Sechszylinder mit drei Litern Hubraum. Dieses Konzept findet sich in abgewandelter Form auch im Ferrari F80 sowie im Ferrari 296 Speciale wieder. Im F80 leistet der Verbrennungsmotor bis zu 900 PS, die Systemleistung beträgt 1.200 PS. Der 296 Speciale kombiniert einen 700-PS-V6 mit einem Elektromotor und erreicht 880 PS Gesamtleistung.

Ferrari Die Silbermünzen haben einen Nennwert von je sechs Euro.

Das Silber-Set kostet 350 Euro. Der Verkaufsstart ist ebenfalls für den 04.06.2026 vorgesehen.

In der Fotoshow sehen Sie den Ferrari 499P Modificata, der als Straßenmodell zugelassen ist.