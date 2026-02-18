Vettel in Gesprächen mit Verstappen: Startet das Dreamteam in Le Mans?

Seit seinem Abschied aus der Formel 1 Ende 2022 ist es um Sebastian Vettel etwas ruhiger geworden. Den Rennoverall zieht der Heppenheimer nur noch selten an. Öffentlich in Erscheinung getreten ist er vor allem mit seinem beherzten Einsatz für Umweltprojekte, wie zuletzt beim Grand Prix in Brasilien, als er im Fahrerlager für den Erhalt der Regenwälder trommelte.

Natürlich juckt es den ehemaligen Formel-1-Piloten immer noch im Gasfuß. Ein offizielles Comeback in die Königsklasse schließt Vettel aber aus. In der Sendung "Sport und Talk" beim Red-Bull-Haussender ServusTV gab der ehemalige Ferrari-Chauffeur zu Protokoll: "Zum Fahren würde ich schon noch einmal einsteigen und wäre in dem Sinne auch noch fit genug. Aber für eine ganze Saison bin ich schon zu lange raus."

Fernando Alonso zeigt aktuell, dass ein hohes Alter jedoch kein Hindernis sein muss. Der Spanier ist sechs Jahre älter als Vettel und zeigt bei Aston Martin immer noch Top-Leistungen in der Königsklasse. Den Vollzeit-Job in der Formel 1 mit 24 Rennen pro Jahr und den entsprechenden Reisetagen will sich Vettel aber nicht mehr antun.

Porsche Als Appetithäppchen durfte Sebastian Vettel den Porsche 963 schon mal testen.

24h-Traum lebt weiter Stattdessen zeigt sich der Pilot offen, bei einzelnen Highlights wieder mal ins Lenkrad zu greifen. Dass der 24h-Klassiker in Le Mans ganz oben auf der Liste steht, ist kein Geheimnis. Gerne wäre er hier schon zusammen mit Porsche an den Start gegangen. Um sich einen Eindruck von der Aufgabe zu verschaffen, hatte Vettel in der Saison 2024 sogar schon Testfahrten im LMDh-Prototypen absolviert. Doch mit dem WEC-Ausstieg der Weissacher ist dieser Traum erst einmal zerplatzt.

Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht doch noch klappen könnte. Bei ServusTV verriet Vettel, dass er für das Langstrecken-Abenteuer schon prominente Mitstreiter sucht. Hier ist Max Verstappen offenbar der erste Kandidat: "Ich bin mit Max in regelmäßigem Austausch und wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, einmal Le Mans zusammen fahren."

NurPhoto via Getty Images Für Max Verstappen hat jetzt erstmal das 24h-Rennen am Nürburgring Priorität.

Verstappen will Spaß im Cockpit Dass Verstappen gerade nicht besonders viel Spaß in der Formel 1 hat, könnte das Vorhaben beschleunigen. Noch gibt es aber keine konkrete Terminplanung. An der Freigabe von Red Bull würde es wohl nicht scheitern. Der Rennstall zeigte sich zuletzt offen, seinen Starpiloten mit Gaststarts in anderen Serien bei Laune zu halten.

Im Verstappen-Camp laufen gerade die Vorbereitungen auf das 24h-Rennen am Nürburgring auf Hochtouren. Die NLS hatte extra das zweite Saisonrennen verschoben, um eine Überschneidung mit der Formel 1 zu vermeiden. Einem Start beim Saisonhighlight steht somit nichts mehr im Weg. Wann und mit welchem Auto das Dreamteam Verstappen/Vettel in Le Mans antreten könnte, ist aber noch völlig offen.