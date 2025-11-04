Retro Classics Essen 2026: Premiere für die Oldtimer-Messe

Premiere in Essen: Die Retro Classics eröffnet an der Ruhr einen dritten Standort nach Nürnberg und Stuttgart. Was bei der ersten Retro Classics Essen vom 8. bis 12. April 2026 zu sehen sein wird, steht inzwischen fest.

2.500 Fahrzeuge bei der Retro Classics Essen Henning und Thilo Könicke, Geschäftsführer der Retro Messen GmbH, wollen in Essen "ein zukunftszugewandtes Veranstaltungsformat" bieten. Die Veranstalter erwarten bis zu 800 Aussteller und wollen acht Hallen mit über 80.000 Quadratmetern Fläche füllen. Mehr als 2.500 Fahrzeuge sollen zu sehen sein. Für fünf Tage soll das Messegelände in Essen "zum pulsierenden Zentrum der internationalen Klassik-Szene" werden.

Erste Programmpunkte und Aussteller stehen schon fest und sind von der Techno Classica bekannt: Ferrari-Classice-Partner Eberlein Automobile aus Kassel ist ebenso dabei wie der Klassikhändler Axel Schütte und die Gallery Aaldering aus dem niederländischen Ort Brummen. Für Geschäftsführer Nick Aaldering ist Essen "als Standort von großer Bedeutung, insbesondere im Bereich der klassischen Fahrzeuge." Er verspricht sich von der Messe "Austausch zwischen Experten, Sammlern und neuen Interessenten."

50 Jahre Golf GTI, 60 Jahre Rekord C Auch die Citroën-Straße wird es geben; die Clubs zeigen 2026 die Kleinwagen der Marke wie etwa LNA, AX und Saxo. Vier runde Auto-Geburtstage gibt es zu feiern: VW Golf GTI und Scirocco GTI/GLI werden 50 Jahre alt und Opel Classic feiert zusammen mit den Clubs den 40. des Omega A sowie den 60. des Rekord C. Der TVR Car Club Deutschland kehrt nach Essen zurück und belegt 300 Quadratmeter in Halle 7. Für Freunde britischer Automobilkultur gibt es außerdem eine "British Lane".