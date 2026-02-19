Retro Classics Stuttgart 2026: Diese Oldtimer gibt es zu kaufen

Große Vielfalt auf der Retro Classics Stuttgart: In den Messehallen neben dem Flughafen findet vom 19. bis 22. Februar 2026 die 25. Ausgabe der Oldtimer-Messe statt. Der frühe Termin ist der Saisonauftakt für die Oldtimer-Szene im Süden Deutschlands und ein Indikator für den Markt. Große Händler zeigen ihr Angebot, Restaurierer ihr Können und Clubs die Vielfalt des Hobbys.

Angebot von Alfa Spider bis Porsche Turbo Wer Teile, Bücher oder Modelle sucht, wird ebenso fündig wie alle, die ein neues Vehikel für die kommende Saison suchen. Vor allem auf der Galerie in Halle 1 und in der Halle 8 können Interessenten Oldtimer und Youngtimer zum Kauf entdecken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem BMW Z3? Oder einem Alfa Romeo Spider? Beide stehen auf der Galerie in Halle 1 zum Verkauf. Zwei Ecken weiter wartet ein Porsche 911 Turbo auf einen Käufer; der 930 in Weißgoldmetallic soll 139.930 Euro kosten. Der BMW ist für 15.000 Euro zu haben. Zum gleichen Preis gäbe es, ebenfalls in Halle 1, einen dunkelroten VW Käfer 1300, Baujahr 1970. Ein echter Oldtimer.

In Halle 8 sind echte Exoten zu finden: Eine reizvolle Wellblech-Ente etwa, die 1956 vom Band lief, 30 Jahre in einem Schuppen stand und nach diversen Wartungsarbeiten sowie Neuteilen wieder fährt. Kostenpunkt: 16.000 Euro. Mutigen bietet sich ein De Tomaso Longchamp an, der eine bewegte Vergangenheit hat: Das kantige Coupé mit 334-PS-V8 kommt aus einem Pfandleihhaus. Dem Vorbesitzer fehlte offenbar die Lust oder das Geld, den Exoten auszulösen. Für 45.000 Euro könnte der Italiener einen neuen Besitzer finden – der müsste allerdings Geld investieren oder tolerant sein; der Tank ist außer Funktion und der Lack hat Macken.

Im Atrium: Hommage an Hans Herrmann Die Retro Classics Stuttgart feiert neben dem eigenen Geburtstag einige automobile Jubiläen sowie den Rennfahrer Hans Herrmann mit Sonderausstellungen. Dem Rennfahrer, der am 9. Januar 2026 im Alter von 97 Jahren verstorben ist, widmet die Retro Classics eine 650 Quadratmeter große Fläche im Atrium. Direkt am Eingang sind Exponate der Museen von Mercedes-Benz und Porsche zu sehen, die Herrmanns Biograf Tobias Aichele kuratiert und organisiert hat.

Halle 1 und 7: Jubiläen bei Herstellern und Clubs Hersteller wie Mercedes-Benz und Porsche sind in Stuttgart mit eigenen Ständen vor Ort. Beide Marken feiern auf ihren Ständen in Halle 1 runde Geburtstage: Mercedes die Erfindung des Automobils vor 140 Jahren und Porsche 75 Jahre Motorsport. In Halle 1 zeigen große Händler ihr Angebot. Restaurierer, die Motorworld und Oldtimer-Versicherer zeigen hier ebenfalls Präsenz. Auf der Galerie stehen Oldtimer und Youngtimer von Händlern und Privatanbietern zum Verkauf. In Halle 1 versteigert das Auktionshaus Classicbid am Samstag, 21. Februar, um 15 Uhr 69 klassische Automobile.

Die BMW-Clubs haben in Halle 7 mehrere Anlässe zu feiern: Der M3 wird 40, der 6er E24 50, der 02 60 und BMW 110 Jahre alt. Außerdem besteht der Mini Club seit 25 Jahren.

Halle 3 und 10: Motorsport-Ikonen und schweres Gerät In Halle 10 sind die schweren Exponate des Automobil-Park Auwärter zu sehen: Die Ausstellung historischer Nutzfahrzeuge zeigt seltene Reisebusse, Lastwagen und Schlepper aus rund 70 Jahren. Ebenfalls in Halle 10: Die Sonderausstellung Colors of Racing zeigt auf rund 2.000 Quadratmeter über 30 Rennfahrzeuge mit legendärer Lackierung. Ausgestellt sind zum Beispiel zwei Audi Sport Quattro von Stig Blomqvist und Michèle Mouton, zwei originale Opel Ascona von Walter Röhrl, der Lancia Delta S4 von Henri Toivonen und der Porsche 953 von Jacky Ickx. Auf dem Stand von Motor Klassik in Halle 3 ist ein Audi S1 aus der Loh-Collection ausgestellt.

Die Retro Classics hat am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet mit einem Tagesticket 25 Euro.