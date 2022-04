Retro Classics 2022 So kommen Sie hin, das gibt's zu sehen

Die Retro Classics Stuttgart ist mit zehn Hallen und 140.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine der größeren Messen im jährlichen Oldtimerkalender. Sie findet dieses Jahr vom 21 bis 24. April statt. Besucher können Sonderschauen ansehen, nach Teilen und Büchern suchen und vor allem Autos kaufen; Privatleute und Händler bieten Old- und Youngtimer an. In Halle 6 stehen die Händler, auf der Messepiazza und im Rothauspark zwischen den Messehallen die Autos privater Verkäufer. Manchmal sind Schnäppchen darunter, der ein oder andere findet vielleicht endlich ein Auto, mit dem er in die Saison starten kann.

Anreise, Öffnungszeiten und Preise

Adresse

Messepiazza 1

70629 Stuttgart

Zieleingabe Navigationssystem:

Flughafenstraße/Flughafen

70629 Stuttgart

bei älteren Systemen:

70629 Leinfelden-Echterdingen

Öffnungszeiten

Donnerstag, 21. April: von 11 bis 19 Uhr

Freitag, 22. bis Sonntag, 24. April: von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte Erwachsene: 20 Euro (Online: 18 Euro)

Tageskarte Ermäßigt (Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, Kinder 6 bis 15 Jahre): 16 Euro (Online: 14 Euro)

Familienkarte (2 Erwachsene mit 3 angehörigen Kindern bis 15 Jahre): 20 Euro pro Erwachsener (Online: 18 Euro)

Happy-Hour-Karte (ab 14 Uhr, nicht am Donnerstag): 11 Euro (Online: 9 Euro)

Online-Tickets und weitere Informationen auf www.retro-classics.de

Parkgebühren

Tagesticket: 20 Euro

Anreise mit dem Auto

A8 aus Richtung München oder Karlsruhe/B 27 aus Richtung Stuttgart oder Tübingen: Beschilderung Messe/Retro Classics folgen.

Parken in den Parkhäusern P 20/21 (Bosch-Parkhaus, Eingang Ost) P 22/23 (ICS Tiefgarage, Eingang Ost) und auf dem Parkplatz P 26 (Eingang West).

Anreise mit Bus und Bahn

Stadtbahn: U6 Flughafen/Messe

S-Bahn: S2/S3 Richtung Flughafen/Messe (4,20 Euro ab Hauptbahnhof, alle 10/20 Minuten).

Buslinie 78: Ab Degerloch alle 20 Minuten zwischen 08:35 und 18:15 Uhr bis Messe West. Historische Busse ohne barrierefreien Zugang.

Flugzeug

Die Messe ist vom Flughafen Stuttgart zu Fuß erreichbar.