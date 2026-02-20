Ruf 928R Einzelstück: Der einzige Ruf-928er ist auf dem Markt

Porsche und Ruf, das gehört untrennbar zusammen. Zumal die Firmengeschichten einige Parallelen aufweisen. 1931 gründete Ferdinand Porsche in Stuttgart sein nach ihm benanntes Konstruktionsbüro. Nur acht Jahre später entstand in Pfaffenhausen die Firma von Alois Ruf (Senior), die 1981 sogar zum eigenständigen Automobilhersteller aufstieg. Auch als solcher bestand das Kerngeschäft von Ruf daraus, auf Basis von Porsche-Modellen eigene, meist noch schnellere und leistungsstärkere Sportwagen zu kreieren. Insbesondere der legendäre Ruf CTR Yellow Bird von 1987 (siehe Video nach dem zweiten Absatz) verhalf der kleinen Firma aus Bayern zu wahren Höhenflügen.

Einziger 928er mit Ruf-Fahrgestellnummer Seither zieht sich bei Ruf ein Muster durch: Die Edelsportwagen aus Pfaffenhausen basieren in den allermeisten Fällen auf dem Klassiker 911. Doch immer mal wieder, wenn auch selten, wurde die Truppe rund um Alois Ruf (dem Jüngeren) dem ikonischen Elfer untreu. So geschehen 1989, als Ruf ein eigenes Modell auf Basis des Porsche 928 aufbaute und zum 928R adelte. Und damit ein echtes Einzelstück kreierte, denn der leistungsstarke Gran Turismo ist der einzige 928er, der über eine nur von Ruf verwendete W09-Fahrgestellnummer verfügt. Alle anderen Vertreter der Baureihe tragen den für Porsche typischen Code WP0 in der Fahrzeug-Identnummer.

Basis war eine von Porsche gelieferte Rohkarosserie des 928. Fertiggestellt wurde der Sportwagen im September 1989 in Pfaffenhausen. Optisch gibt sich der Ruf 928R zurückhaltend-elegant: schwarzer Lack, weinrotes Leder, farblich abgestimmte Nähte. Im Innenraum finden sich geprägte Kopfstützen, ein dreispeichiges Sportlenkrad mit Alcantara-Bezug sowie dezente Ruf-spezifische Details. Zur komfortorientierten Ausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, Tempomat, elektrisches Schiebedach, getönte Frontscheibe, Heckwischer und sogar eine Klimatisierung für den Fond.

Klassisches Tuning für den Fünfliter-V8 Im Mittelpunkt steht jedoch der Antrieb. Der Fünfliter-V8 vom Typ M28/42 mit doppelten obenliegenden Nockenwellen und vier Ventilen pro Zylinder erhielt eine Ruf-spezifische Leistungssteigerung. Laut Herstellerzertifikat stehen 360 PS und maximal 480 Newtonmeter Drehmoment zu Buche. Zum Vergleich: Ein serienmäßiger 928 S4 kommt auf 320 PS und höchstens 430 Newtonmeter. Die Mehrleistung verspricht spürbar verbesserte Fahrleistungen, die Kraftübertragung übernimmt eine Viergang-Automatik an die Hinterräder.

Warum der Ruf Porsche 928R ein Einzelstück geblieben ist, wird bei der Historie des Autos klar. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung für den 2020 verstorbenen koreanischen Manager Lee Kun-Hee. Der frühere Vorsitzende der Samsung Group war bekannt für seine Sammlung technologisch bedeutender Automobile – darunter zahlreiche maßgeschneiderte Unikate führender Hersteller. Der 928R passt exakt in dieses Beuteschema.

928R technisch generalüberholt Nach vielen Jahren in der Samsung Collection soll das Fahrzeug vor einiger Zeit zu Ruf nach Pfaffenhausen zurückgekehrt sein. Um das Jahr 2021 herum wurde der 928R technisch rundum überholt. In diesem Zuge erhielt er 19-Zoll-Ruf-Fünfspeichenräder, hinter denen eine Carbon-Keramik-Bremsanlage arbeitet. Außerdem wurden eine überarbeitete Abgasanlage und ein Ruf-Classic-Radio installiert.

Bald kommt das Porsche-928-Unikat unter den Hammer. Das Auktionshaus Gooding Christie's versteigert es im Rahmen seines Amelia-Island-Events am 5. und 6. März 2026. Zum Zeitpunkt der Katalogisierung zeigte der Tacho lediglich 1.568 Meilen (gut 2.500 Kilometer). Angeboten wird der Wagen inklusive Bordliteratur, Werkzeugsatz, Wagenheber, Kompressor, Erste-Hilfe-Set und Ruf-Zertifikat.

928R kostet das Zehnfache eines Standard-928ers Angesichts der einmaligen Historie des Autos verwundert der hoch angesetzte Schätzpreis nicht: Das Auktionshaus glaubt, mit dem Ruf 928R zwischen 400.000 und 500.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 338.000 bis 423.000 Euro) erlösen zu können. Zum Vergleich: Porsche 928 S4 in Standardausführung überspringen auf dem normalen Markt nur selten die 50.000-Euro-Marke.