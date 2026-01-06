The Bachman Collection: 46 Ferrari, kaum gefahren

Phil Bachman, ein Autohändler aus Tennessee, legte 1984 mit einem neu gekauften Ferrari 308 Quattrovalvole den Grundstock für seine Sammlung. Er hatte das Auto bei einer Messe in Washinton D.C. gesehen und bestellt – in Gelb. In diesem Auto fuhr Bachman seine schwangere Frau Martha ins Krankenhaus, als die Wehen einsetzten. Dieser 308 gehört immer noch zur Sammlung. In 40 Jahren hat Bachman 45 weitere Ferrari gekauft – und behalten. Zu seiner Sammlung gehören außerdem zwei Alfa Romeo 8C.

Gelbe Ferrari, kaum gefahren Nachdem Bachman im August 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben war, hat sich sein Sohn Phil entschieden, die Sammlung zu verkaufen. Mecum Auctions versteigert die Autos im Januar während der Kissimmee-Auktion, die vom 6. bis 18. Januar 2026 stattfindet. Die Bachman Collection gilt als eine der größten privaten Ferrari-Sammlungen. Die Autos haben drei Besonderheiten: Fast alle Ferrari, die Bachman neu bestellte, sind gelb lackiert. Er bestand zudem darauf, das letzte Exemplar einer Baureihe zu bekommen. Und Bachman fuhr die Autos nur wenig. So sind die Laufleistungen der Ferrari in dieser Sammlung durchweg extrem niedrig. Der 1984 neu gekaufte 308 GTS Quattrovalvole gehört mit 7.430 Meilen (11.888 km) zu den am meisten gefahrenen Exemplaren. Oft sind die Laufleistungen sogar nur dreistellig. Laut Mecum handelt es sich um "eine der am besten erhaltenen und am wenigsten gefahrenen Sammlungen zeitgenössischer Ferraris weltweit." Die Autos werden ohne Mindestpreis angeboten. Der Erlös soll der Phil and Martha Bachman Foundation zugutekommen.

Sogar der FXX ist Gelb Phil Bachmans Ferrari-Sammlung enthält einige der wichtigsten Autos aus der Geschichte der Marke. Ein 250 GTO gehört nicht dazu, doch mit 288 GTO, F40, F50, Enzo und FXX sind die "Big Five" dabei. Den 288 GTO und den F40 hat Bachman neu bestellt und im Werk in Maranello abgeholt. Bei dem FXX handelt es sich um das einzige Exemplar, das in Gelb ausgeliefert wurde. Mit diesem Auto nahm Bachman am FXX-Programm teil und legte dabei 2.318 Kilometer zurück.

Das älteste Auto in der Sammlung ist ein Ferrari 166 MM/53 Vignale Spider – es ist das letzte gebaute von sechs Exemplaren mit Vignale-Karosserie. Ein 250 GT/L Berlinetta Lusso und ein 275 GTB/4 repräsentieren die Frontmotor-12-Zylinder der 1960er-Jahre. Zur Sammlung gehören außerdem drei 365 GTB/4 Daytona und diverse 12-Zylinder-Raritäten der jüngeren Vergangenheit wie etwa ein 550 Barchetta, ein 599 SA Aperta oder ein F12tdf. Bachmans zweiter Ferrari war 1984 ein 512 BBi. Dieses Auto ist ebenso Teil der Sammlung wie die Nachfolgemodelle Testarossa, 512 TR und 512 M.