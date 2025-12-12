Toyota 2000 GT: Darum kostet er fast eine Million Euro

Der Toyota 2000 GT wurde zwischen 1967 und 1970 in Zusammenarbeit mit Yamaha produziert. Mit nur 351 gebauten Exemplaren ist er ein äußerst seltener Klassiker. Unter der Haube arbeitet ein 2,0-Liter-Reihensechszylindermotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, der 152 PS bei 6.600 U/min leistet. Diese Leistung wird über ein manuelles Fünfganggetriebe an die Hinterräder übertragen. Das Gewicht beträgt etwa 1.120 Kilogramm. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h konnte der 2000 GT in den 1960er-Jahren mit europäischen Sportwagen wie dem Porsche 911 konkurrieren.

Ein Design, das Geschichte schrieb Das Design des 2000 GT wurde stark von europäischen Vorbildern wie dem Jaguar E-Type inspiriert. Die geschwungenen Linien und die niedrige Bauweise verleihen dem Wagen eine zeitlose Eleganz. Besonders auffällig sind die Klappscheinwerfer und die großen verglasten Frontscheinwerfer, die dem Auto einen futuristischen Look verleihen. Im Innenraum finden sich luxuriöse Details wie ein Armaturenbrett aus Walnussholz, das von Yamahas Klavierabteilung gefertigt wurde. Diese Kombination aus Technik und Design machte den 2000 GT zu einem Vorzeigeprojekt für Toyota.

Die historische Bedeutung Der 2000 GT war mehr als nur ein Auto – er war ein Statement. In einer Zeit, in der japanische Autos oft als billig und unoriginell galten, zeigte Toyota mit diesem Modell, dass Japan in der Lage war, Weltklasse-Sportwagen zu bauen. Sein Auftritt im James-Bond-Film "Man lebt nur zweimal" brachte ihm internationale Aufmerksamkeit und trug zu seinem Kultstatus bei. Heute gilt der 2000 GT als einer der wichtigsten Sportwagen seiner Ära und als Wegbereiter für spätere japanische Performance-Ikonen wie den Nissan GT-R.

Der Marktwert und die Seltenheit Mit einem aktuellen Angebotspreis von 950.000 Euro gehört der 2000 GT zu den teuersten japanischen Klassikern. Auktionspreise für gut erhaltene Exemplare haben in der Vergangenheit sogar die Marke von einer Million US-Dollar überschritten. Die Kombination aus seltener Stückzahl, technischer Raffinesse und historischer Bedeutung macht ihn zu einem begehrten Sammlerstück. Laut Experten wird der Wert des 2000 GT in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Nachfrage nach japanischen Klassikern zunimmt.

Vergleich mit europäischen Konkurrenten Im Vergleich zu europäischen Sportwagen seiner Zeit, wie dem Porsche 911 oder dem Jaguar E-Type, konnte der 2000 GT in vielen Bereichen mithalten. Seine technische Ausstattung, wie die Einzelradaufhängung und die Scheibenbremsen an allen vier Rädern, war für die 1960er-Jahre äußerst fortschrittlich. Auch in Sachen Design und Fahrdynamik stand er seinen Konkurrenten in nichts nach. Allerdings war der 2000 GT mit einem Neupreis von 7.150 US-Dollar deutlich teurer als viele seiner europäischen Pendants, was seinen kommerziellen Erfolg begrenzte.