Moove (39) - Peter Mertens (Ex-Audi) Die Autoindustrie fährt an der Zukunft vorbei

Peter Mertens hatte es geschafft. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher, Ingenierstudium und anschließender Promotion hat sich der Dr. Ing. Posten bis in verschiedene Vorstandspositionen bei großen Autoherstellern hochgearbeitet: Er war für die Kompaktklasse von GM in Europa verantwortlich und Baureihenleiter der ersten A-Klasse bei Mercedes, Entwicklungschef von Volvo, Qualitätschef bei Jaguar und zuletzt Entwicklungsvorstand bei Audi. Doch nach zwei Krebsdiagnosen nahm er schweren Herzens vom anspruchsvollen Vorstandsposten Abschied und ist heute eher im Hintergrund aktiv – mit Beteiligungen oder als Aufsichtsrat bei diversen Startups, die an innovativen Digital-Technologien auch für die Autoindustrie arbeiten.

Nicht zu abhängig von Asien machen

Mit diesem Abstand gesteht der bekennende Autofan heute ein, dass auch er die Entwicklung der Elektromobilität so nicht kommen sah, hier und da aufs falsche Pferd gesetzt hat und wird nicht müde zu betonen, wie wichtig es für Europa und die Industrie hier ist, sich nicht zu abhängig von Asien zu machen. "Das Know How zur Batteriezelle ist in Europa nur rudimentär verfügbar", konstatiert Mertens. Im Podcast mit Gerd Stegmaier und Luca Leicht verrät er außerdem, warum er Tesla heute nur noch für schwer einholbar hält, warum seine Vorgänger bei Audi vielleicht etwas zu optimistisch in Sachen autonomes Fahren waren und wieso vermeintlich agile Unternehmen wie der in der Autoindustrie hochgeschätzte Techgigant Nvidia zu träge sind, um wirklich die Technik fürs autonome Fahren an den Start zu bringen, die es braucht.

Außerdem verrät der Familienvater, warum er die Lithium-Ionen-Batterie noch nicht für ein Auslaufmodell hält, ihr aber keine allzu große Zukunftsperspektive mehr bescheinigen würde, was danach kommt, wo er ernstzunehmende europäische Ansätze sieht und wieso es ein Fehler der Autoindustrie – und auch sein eigener war – maßgebliche Teile der Fahrzeugentwicklung den Zulieferern zu überlassen.

Welche Porsche sowie Volvos Mertens selbst besitzt und wo seine Verbindungen zur Digitalisierung liegen, hören Sie in dieser Folge von Moove, New Mobiity Podcast von auto motor und sport.

