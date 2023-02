Podcast „ams erklärt“ (48) So testet auto motor und sport

Podcast

Testen, testen, testen. In den Büros und Fluren der Redaktion gibt es nur wenige Begriffe, die häufiger fallen als "testen". Denn genau darum geht es bei der Arbeit vieler Redakteure bei auto motor und sport. Wie so ein Auto-Test genau abläuft, worauf es ankommt und wie es gelingt, valide Ergebnisse zu erreichen, verrät Test & Technik-Chef Jens Dralle in auto motor und sport erklärt.