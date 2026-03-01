AMS Kongress
Sportwagen

Audi RS 5 gegen BMW M3 und Mercedes-AMG C63: Erster Vergleich der deutschen Top-Athleten

Vergleich: Audi RS 5, Mercedes-AMG C63 und BMW M3
Sportliche Hybrid-Pummel oder Top-Leichtathleten?

Ein erster Vergleich des neuen Audi RS5 gegen seine stärksten Konkurrenten: Mercedes-AMG C63 S E und BMW M3. Drei ganz verschiedene Rezepte – ein Ziel. Wer bekommt am Ende die deutsche Sportwagen-Krone?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.03.2026
Audi RS 5, Mercedes-AMG C63 und BMW M3
Foto: Hersteller / Schönfeld

"Sportliche Mittelklasse" – das klingt angesichts der extremen Performance von M3, C63 oder dem neuen RS5 fast ein wenig öde. Schließlich handelt es sich bei allen drei Boliden um waschechte Sportwagen. Und langweilig war es um das süddeutsche Dreigestirn nie. Erst recht nicht mit der neuesten Auflage des Audi RS5: 639 PS, 80 Kilometer rein elektrische Reichweite und 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Da müssten die engsten Kontrahenten BMW M3 und Mercedes-AMG C63 S E schon schlucken.

Der Audi demonstriert, wie sehr der Entwicklungsdruck auf die Marken gestiegen ist. Elektrifizierung, Emissionsvorgaben und neue Kundenanforderungen zwingen bei aller Tradition zu radikalen Neuausrichtungen. AMG und BMW reagieren darauf mit ganz unterschiedlichen ...

