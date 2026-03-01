Audi RS 5 gegen BMW M3 und Mercedes-AMG C63: Erster Vergleich der deutschen Top-Athleten

"Sportliche Mittelklasse" – das klingt angesichts der extremen Performance von M3, C63 oder dem neuen RS5 fast ein wenig öde. Schließlich handelt es sich bei allen drei Boliden um waschechte Sportwagen. Und langweilig war es um das süddeutsche Dreigestirn nie. Erst recht nicht mit der neuesten Auflage des Audi RS5: 639 PS, 80 Kilometer rein elektrische Reichweite und 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Da müssten die engsten Kontrahenten BMW M3 und Mercedes-AMG C63 S E schon schlucken.