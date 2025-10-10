Diese Porsche sind echte Sammler-Schätze: Fünf Porsche-Modelle ohne jeden Wertverlust

Bestimmte Porsche sind nicht einfach nur Autos – sie sind Wertanlagen auf Rädern. Schon kurz nach dem Produktionsstart landen einige Modelle direkt in Sammlergaragen. Unser Partner Classic-Analytics hat die besten Kandidaten identifiziert: fünf Modelle mit beeindruckender Wertentwicklung.

Der Cayman 718 GTS 4.0: Kompakter Purist Der Porsche 718 Cayman GTS 4.0 ist ein moderner Klassiker. Zwischen 2020 und 2025 gebaut, kostet er heute fast genauso viel wie als Neuwagen. Der Grund: sein frei saugender Sechszylinder-Boxer hinter den Sitzen. Sein Klang, seine Drehfreude und sein puristischer Charakter machen ihn zum Inbegriff emotionaler Fahrfreude – und zum Liebling von Sammlern, die echten Fahrspaß schätzen.

Der Boxster 718 GTS 4.0: Offene Leidenschaft Auch der Porsche 718 Boxster GTS 4.0 zeigt, wie Fahrgefühl und Wertstabilität Hand in Hand gehen. Mit rund 3.000 Euro Preisunterschied zum Cayman bleibt er auf Augenhöhe – emotional sogar darüber. Offen fahren mit Sechszylinder-Sound: Das spricht Sammler ebenso an wie Liebhaber exklusiver Roadster.

Schaltgetriebe als Sammelargument In einer Welt automatisierter Getriebe wirkt ein klassisches Schaltgetriebe fast nostalgisch. Genau das macht den GTS 4.0 mit Sechsgang-Schaltung so begehrt: Er verbindet einen Saugmotor mit echter Fahrerbeteiligung – eine Kombination, die heute kaum noch zu finden ist.

911 Turbo (997 I): Die letzte Generation mit Schaltung Der von 2006 bis 2009 gebaute Porsche 911 Turbo (997) ist ein Leckerbissen für Puristen. 480 PS, zwei Lader mit verstellbarer Turbinengeometrie und Allradantrieb treffen auf ein vergleichsweise kompaktes Format. Als letzter 911 Turbo mit Schaltgetriebe steht er heute hoch im Kurs – und bleibt im Vergleich zum Nachfolger 991 unverwechselbar eigenständig.