Mercedes CLK GTR: Marktwerte und Auktionsrekorde

Der Mercedes CLK GTR wurde Ende der 1990er Jahre entwickelt, um die FIA-GT-Meisterschaft zu dominieren. Kürzlich sorgte der Wagen erneut für Schlagzeilen, als Formel-1-Legende Fernando Alonso in Monaco mit einem ultra-seltenen CLK GTR gesichtet wurde. Mit einem V12-Motor, der 612 PS leistet, und einem Gewicht von nur 1.440 Kilogramm war der Wagen ein technisches Meisterwerk. Die Straßenversion wurde als Homologationsmodell produziert, um die Rennversion zu legitimieren. Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge gebaut, darunter 20 Coupés und 6 Roadster.

Technische Highlights Der CLK GTR verfügt über ein Kohlefaser-Monocoque, das für maximale Stabilität und geringes Gewicht sorgt. Der 7-Liter-V12-Motor beschleunigt das Fahrzeug in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 km/h. Diese technischen Daten machen den CLK GTR auch heute noch zu einem der beeindruckendsten Fahrzeuge seiner Zeit.

Marktwerte und Auktionsrekorde Die Marktwerte des Mercedes CLK GTR haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut einer Analyse von Hyper.Luxe liegt der aktuelle Marktwert für gut erhaltene Coupés zwischen 8 und 11 Millionen Euro, während Roadster sogar 10 bis 12 Millionen Euro erreichen können. Ein besonders gut erhaltenes Exemplar mit nur 100 Kilometern Laufleistung wurde kürzlich auf 12 bis 14 Millionen Euro geschätzt.

Privattrades und Seltenheit Neben Auktionen spielen auch Privattrades eine wichtige Rolle bei der Preisfindung. Die Seltenheit des CLK GTR, kombiniert mit seiner Rennhistorie und technischen Exzellenz, macht ihn zu einem begehrten Sammlerobjekt. Experten schätzen, dass die Preise in den kommenden Jahren weiter steigen könnten, insbesondere für Fahrzeuge in makellosem Zustand.

Vergleich mit anderen Sammlerfahrzeugen Im Vergleich zu anderen Hypercars seiner Zeit, wie dem McLaren F1 oder dem Ferrari F50, bietet der CLK GTR eine einzigartige Kombination aus Rennsport-DNA und Straßenzulassung. Während der McLaren F1 für seine Höchstgeschwindigkeit bekannt ist, punktet der CLK GTR mit seiner Exklusivität und technischen Raffinesse.