Formel 1: Sollte Aston Martin die Saison abschreiben oder geht da noch was?

Die Erwartungen vor der Saison waren riesig. Mit Adrian Newey hatte Aston Martin den besten Konstrukteur unserer Zeit verpflichtet. In der Vergangenheit lief der Ingenieur immer dann zu Hochform auf, wenn sich das Reglement grundlegend geändert hatte. Mit Honda schien man auch antriebsseitig auf eine sichere Bank zu setzen. Die Japaner halfen bekanntlich vor nicht allzu langer Zeit Max Verstappen zu vier WM-Titeln.