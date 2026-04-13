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Formel 1: Sollte Aston Martin die Saison abschreiben oder geht da noch was?

Verlierer des Jahres
Sollte Aston Martin die Saison abschreiben?

Aston Martin ist jetzt schon der Verlierer des Jahres. Nach den ersten drei Rennen kann das Alonso-Team die Saison praktisch abschreiben. Wie will Honda wieder auf die Beine kommen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.04.2026
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Lance Stroll - Aston Martin - GP China 2026
Foto: xpb

Die Erwartungen vor der Saison waren riesig. Mit Adrian Newey hatte Aston Martin den besten Konstrukteur unserer Zeit verpflichtet. In der Vergangenheit lief der Ingenieur immer dann zu Hochform auf, wenn sich das Reglement grundlegend geändert hatte. Mit Honda schien man auch antriebsseitig auf eine sichere Bank zu setzen. Die Japaner halfen bekanntlich vor nicht allzu langer Zeit Max Verstappen zu vier WM-Titeln.

Aston Martin bekam damit zum ersten Mal den Status eines echten Werksteams. Dazu wurde in Silverstone eine nagelneue Fabrik aus dem Boden gestampft. Simulator, Windkanal, Produktion – Teambesitzer Lawrence Stroll investierte Millionen, um mit den großen Teams der Formel 1 mithalten zu können und endlich den Traum vom WM-Titel zu verwirklichen....