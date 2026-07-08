Pagani Huayra 70 Derecho: So feiert man seinen 70. Geburtstag!

Zum 70. Geburtstag von Firmengründer Horacio Pagani hat die italienische Hypercar-Manufaktur auf dem Goodwood Festival of Speed den neuen Pagani Huayra 70 Derecho enthüllt. Der offene Supersportwagen ist die zweite von insgesamt drei exklusiven Sondereditionen der "Huayra 70"-Reihe.

Weltpremiere in Goodwood Seit Jahren nutzt Pagani das Goodwood Festival of Speed als Bühne für spektakuläre Premieren. Bereits Modelle wie der Huayra Codalunga Speedster oder der kompromisslose Huayra R feierten hier ihren Auftritt. 2026 steht nun der Huayra 70 Derecho im Mittelpunkt. Neben einem Zonda F Roadster und dem Utopia Roadster bildet er den Höhepunkt des Pagani-Standes.

Auch auf der legendären englischen Rennstrecke wird die Marke wieder vertreten sein: Der Huayra Codalunga Speedster sowie der Huayra R mit Tempesta-Paket demonstrieren dort die fahrdynamischen Qualitäten der Marke.

Derecho – benannt nach einem Naturphänomen Der Name "Derecho" stammt übrigens aus der Meteorologie. Er bezeichnet ein seltenes, besonders heftiges Sturmereignis mit extrem starken geradlinigen Fallwinden, das sich über Hunderte Kilometer ausbreiten kann. Genau diese Kraft und Unaufhaltsamkeit soll natürlich der neue Huayra mit seinem V12-Motor verkörpern.

Entstanden ist das Einzelstück in Paganis hauseigener Grandi Complicazioni-Abteilung, die für besonders aufwendige Sonderanfertigungen zuständig ist. Die Karosserie trägt eine eigens entwickelte Lackierung in Pearl Orange und Inky Blue. Das transparente Blau soll die charakteristische Fischgrätenstruktur des freiliegenden Carbongewebes zur Geltung bringen, während das warme Orange je nach Lichteinfall goldene Reflexe erzeugt. Gefräste Aluminiumbauteile mit glänzend titanfarbener Eloxierung setzen zusätzliche Akzente. Selbst die speziell entwickelten Titanfelgen greifen diese Farbgebung auf.

Handwerkskunst bis ins kleinste Detail Auch im Innenraum zeigt Pagani, weshalb die Marke als Inbegriff automobiler Handwerkskunst gilt. Das Cockpit kombiniert Ceramic White-Leder mit dunkelblauen Tricolore-Akzenten und kontrastierenden Ziernähten. Sichtbares Carbon, präzise gefräste Aluminium-Schalter und zahlreiche individuelle Details prägen das Interieur. Die Verbindung zwischen Außen- und Innenraum wird durch orangefarbene Elemente hergestellt: Sowohl die 12-Uhr-Markierung am Lenkrad als auch der Schaltknauf sind im gleichen Pearl Orange lackiert wie die Karosserie. Spezielle "Huayra 70 Derecho"-Plaketten auf den Türverkleidungen unterstreichen den exklusiven Charakter.

Technisch bleibt Pagani seiner Philosophie treu. Hinter den Sitzen arbeitet der bekannte 6,0-Liter-V12-Biturbo von Mercedes-AMG, der 864 PS und 1.100 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Besonders bemerkenswert: Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Siebengang-Getriebe. Während nahezu alle modernen Hypercars auf automatisierte Doppelkupplungs- oder Sequenzialgetriebe setzen, bietet der Huayra 70 Derecho ein klassisches Dreipedal-Fahrerlebnis. Die Leistung gelangt ausschließlich an die Hinterräder, unterstützt von einem elektromechanischen Sperrdifferenzial. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 350 km/h begrenzt.

Schönheit und Technik im Einklang Für Horacio Pagani ist der neue Huayra weit mehr als ein weiteres Sondermodell. "Wenn Neugier, Leidenschaft und das Streben nach Schönheit die Arbeit bestimmen, entsteht ganz selbstverständlich der Wunsch nach ständiger Verbesserung. Unser Ziel ist es, Form und Funktion, Intellekt und Handwerkskunst in Einklang zu bringen – ganz im Sinne Leonardo da Vincis." Auch Lorenzo Kerkoc, Leiter der Grandi-Complicazioni-Abteilung, betont den gestalterischen Anspruch: Jede Material- und Designentscheidung sei darauf ausgelegt gewesen, Sportlichkeit und Eleganz zu einer harmonischen Einheit zu verbinden.

Wie schon das erste Modell der Huayra-70-Serie wird auch der Derecho nur in einer extrem kleinen Auflage entstehen. Gemeinsam mit einem dritten, bislang noch nicht vorgestellten Sondermodell bildet er die exklusive Jubiläumsreihe zu Ehren des 70. Geburtstags des Firmengründers. Mehr Individualisierung, mehr Handarbeit und mehr Exklusivität lassen sich kaum realisieren. Wer einen Huayra 70 Derecho besitzen möchte, braucht nicht nur ein entsprechend gut gefülltes Konto – sondern vor allem eine persönliche Einladung aus San Cesario sul Panaro.