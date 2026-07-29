Exklusiv: Nächster MX-5 könnte doch mit E-Antrieb kommen - Bestätigung vom Mazda-Chef

Mazda-Chef Masahiro Moro hat im Interview mit auto motor und sport erstmals bestätigt, dass die nächste Modellgeneration des beliebten Roadsters MX-5 auch mit einem Elektroantrieb angeboten werden soll. Mit Blick auf den kommenden MX-5 sagte Moro: "Der Nachfolger muss auch bereit sein für ein Szenario ohne Verbrennungsmotor. Die Herausforderung besteht für uns darin, die Grundkonstruktion leichter zu machen, ohne exotische Materialien wie CFK einzusetzen", so der Mazda-Chef.

Zielvorgabe: 1.000 bis 1.200 kg Diese Bestätigung kommt überraschend, denn ein reiner E-Antrieb galt beim MX-5 stets als ausgeschlossen – vor allem aus Gewichtsgründen. Christian Schultze, Director Research & Operations von Mazda Motor Europe, erklärte im Februar 2026 gegenüber dem niederländischen Magazin "AutoRAI": "Wenn man vollelektrisch fährt, verändert man die Architektur des Autos grundlegend: andere Proportionen, anderes Gewicht, andere Balance."

In der Zwischenzeit scheint es bei Mazda ein Umdenken gegeben zu haben. "Die Zielvorgabe für die Entwickler liegt zwischen knapp unter 1.000 und 1.200 Kilogramm. Und ich glaube, wir können das schaffen", ergänzt CEO Moro. Das würde bedeuten, dass ein künftiger elektrischer MX-5 nicht schwerer wäre als die heutigen Modelle mit Verbrennungsmotor.

Es kristallisiert sich bereits heraus, dass die Japaner beim kommenden MX-5 in puncto Antriebe mehrgleisig fahren werden. So kündigte Mazdas technischer Leiter Ryuichi Umeshita im April 2025 an, dass die nächste Generation den neuen Skyactiv-Z-Motor erhalten soll. Der Vierzylinder mit 2,5 Litern Hubraum und SPCCI-Technik (Spark Controlled Compression Ignition), also einer Kompressionszündung wie im Skyactiv-X, soll rund 180 PS leisten. Zudem gibt es die Option einer Hybridisierung. Diese sei jedoch nur sinnvoll, "wenn sie die Effizienz oder die Einhaltung von Vorschriften erhöht, ohne Gewicht oder Charakter zu beeinträchtigen", so Schulze im AutoRAI-Interview.

Nächster MX-5 kommt frühestens 2028 Die aktuelle MX-5-Generation (ND; siehe Video und Fotoshow über dem Artikel) ist bereits seit März 2015 auf dem Markt und läuft damit länger als jeder seiner drei Vorgänger. Und er wird noch ein wenig durchhalten müssen: Der MX-5 NE dürfte übereinstimmenden Medienberichten zufolge frühestens 2028 starten.

Zudem kündigt Moro die Entwicklung eines Topmodells an. "Ich wünsche mir ein 'Hero-Car' für Mazda, ein echtes Topmodell, das unsere Markenwerte optimal verkörpert", so Moro im auto motor und sport-Interview. "Wir haben zwar den MX-5 für bezahlbare Sportlichkeit und wollen ihn auch weiterführen, aber ein Topmodell am oberen Ende der Modellpalette fehlt uns noch. Das wird kein Stückzahlbringer, sondern ein reiner Imageträger, möglicherweise aus Manufakturfertigung."