Drei deutsche Diesel-Giganten im Vergleich: Audi Q9 gegen BMW X7 gegen Mercedes GLS

Der neue Audi Q9 3.0 V6 TDI tritt gegen den BMW X7 xDrive40d und den Mercedes GLS 450 d 4Matic an. Die drei XXL-SUV sind alle mit Sechszylinder-Dieseln und drei Sitzreihen ausgerüstet, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Weil es zum Q9 noch keine Fahreindrücke gibt, starten wir zunächst einen "Kaltvergleich" auf Basis von Technik, Daten und Konzept.

Karosserie

Der Audi Q9 setzt in diesem Trio den Längenmaßstab: Mit 5.310 mm ist er länger als BMW X7 (5.181 mm) und Mercedes GLS (5.209 mm). Beim Radstand liegen alle drei dicht beieinander, der Q9 kommt auf 3.137 mm, der X7 auf 3.105 mm und der GLS auf 3.135 mm. In der Breite ohne Spiegel bewegen sich Audi (2.009 mm) und BMW (2.000 mm) nahezu auf einem Level, der Mercedes ist mit 1.956 mm ...