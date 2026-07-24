Dodge Durango mit V8-Hemi: Verkäufe auf 20-Jahres-Hoch

Dodge macht den 6,4‑Liter‑V8 (392 Hemi) 2026 zum Standardmotor des Durango R/T 392. Laut CarBuzz startet die Launch Edition in den USA bei 49.995 Dollar (umgerechnet zirka 43.883 Euro), die Premium Launch Edition bei 57.595 Dollar (50.553 Euro). Die Kundenauslieferungen haben bereits begonnen. Bis 2024 lief der 392 Hemi im Durango als SRT 392 und kostete ab 74.995 Dollar (65.826 Euro). Jetzt rückt Dodge denselben V8 in eine deutlich bodenständige Ausstattungslinie und senkt damit die Eintrittshürde. Heraus kommt eine Rechnung, die US-Kunden mögen: viel Hubraum, klarer Sound, vergleichsweise niedriger Preis. Das sorgt für einen Verkaufsrekord im ersten Halbjahr 2026.

Ausstattung: Dodge spart nicht kaputt Dodge koppelt die Launch Edition an Allradantrieb, 20-Zoll-Räder mit 295er Pirelli Scorpion Zero Run-Flat, Brembo-Bremsen, Performance-Abgasanlage und SRT-Sportsitze (Nappa/Wildleder). Dazu bekommt die zweite Reihe besonders komfortable Captain’s Chairs, in Reihe eins sorgt eine Sitzheizung für Wärme. Bei der Premium Launch Edition packt Dodge unter anderem 18 Harman-Kardon-Lautsprecher, Leder an Armaturentafel und Türen, Carbon-Zierelemente, Wildleder-Dachhimmel, Schiebedach, Anhängerpaket, stärkere Bremsen und zusätzliche Assistenzfunktionen oben drauf.

Leistung, Zugkraft, Sound: die Kernargumente Der Hemi sorgt auch im Durango für sichere Leistungsreserven: 475 hp (482 PS) und 470 lb-ft (637 Newtonmeter) sowie 0 – 60 mph (0 – 97 km/h) in 4,4 Sekunden. Dazu kommt eine Anhängelast von bis zu 8.700 lb (rund 3.946 kg). Dodge verkauft also ein Komplettpaket aus Punch, Nutzen und V8-Charakter.

Dodge Der Dodge Durango R/T 392 (blau/Teaserbild ganz oben) sorgt beim Hersteller für Verkaufsrekorde, der Durango SRT Hellcat Jailbreak (Bild in Rhyolite/Nevada) sorgt für die höhere Marge.

Rekord trotz Modellalter Der Durango gehört in den USA zu den älteren Angeboten im Segment und führt seine technische Basis bis ins Modelljahr 2011 zurück. Trotzdem meldet Dodge für das erste Halbjahr 2026 38.575 Verkäufe, ein Plus von 12,1 Prozent und ein neuer Halbjahres-Rekord. Dodge hält die Linie: Für 2027 kündigt die Marke den Durango R/T 392 erneut an, allerdings mit 1.000 Dollar (878 Euro) Aufpreis.