Hyundai Inster Lounge: Mehr Stil, mehr Licht, mehr City

Hyundai positioniert den Inster Lounge als stilvolle Alternative im Programm. Die Marke zielt damit auf Käufer, die ein kompaktes Elektroauto für die Stadt suchen und dabei bewusst mehr Wert auf Design, Ambiente und Ausstattung legen. Gleichzeitig unterstreicht Hyundai die Trennlinie zum Inster Cross, der stärker auf einen robusten, abenteuerorientierten Auftritt setzt.

Außen: 17-Zoll-Felgen, neue Front, exklusive Lackierung Der Inster Lounge fährt mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im eigenständigen Design vor. Hyundai überarbeitet außerdem die Frontpartie samt Kühlergrill und setzt damit einen eigenen Look gegenüber den anderen Linien. Als optisches Erkennungszeichen dient die exklusive Außenfarbe "Glow Mint", die Hyundai nur für den Lounge anbietet.

Innen: Stoff-Leder-Mix, Mint-Akzente und viel LED Im Innenraum kombiniert Hyundai Stoff und Leder in Dunkelgrau und setzt mintgrüne Akzente. Dazu kommen Voll-LED-Projektionsscheinwerfer, ein Dreispeichenlenkrad mit LED-Pixel-Elementen sowie LED-Innenraumbeleuchtung vorn und hinten. Auch den Gepäckraum beleuchtet Hyundai per LED. Eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung baut die Lounge-Idee konsequent aus und sorgt für eine bewusst "wohnliche" Atmosphäre.

Option: Effizienz-Paket mit Wärmepumpe und Batterie-Temperierung Wer im Alltag bei Kälte Vorteile sucht, ergänzt den Inster Lounge um ein optionales Effizienz-Paket. Hyundai bündelt darin Wärmepumpe, Batterieheizsystem und Batterie-Vorkonditionierung. Damit zielt die Lounge-Variante nicht nur auf Optik, sondern auch auf Komfort rund um Reichweite und Laden im Winter.

Hyundai Mintfarbene Details ziehen sich beim Hyundai Inster Lounge durch Sitze und Türbereiche.

