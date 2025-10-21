Drei Sterne für den VW T-Cross: Was das EuroNCAP-Urteil bedeutet

Der VW T-Cross ist ein echter Bestseller im kompakten SUV-Segment, der von vielen als sicher und zuverlässig geschätzt wird. Doch die neuesten Ergebnisse des EuroNCAP-Crashtests werfen einen Schatten auf diesen Ruf: Nur drei Sterne – und das trotz solider Grundwerte.

Was bedeutet die 3-Sterne-Wertung im EuroNCAP-Crashtest? Im modernen EuroNCAP-Crashtest ist eine 5-Sterne-Bewertung längst zum Standard geworden. In diesem Rahmen wirken Modelle mit nur drei Sternen fast schon wie Ausreißer. Doch der T-Cross erzielt diese bescheidene Bewertung aus einem speziellen Grund: Es sind nicht die klassischen Schwächen der Karosseriestruktur oder der Insassensicherheit, die ihn zurückwerfen, sondern seine Assistenzsysteme.

Starke Insassensicherheit, aber schwache Assistenzsysteme Mit einer Punktzahl von 29,7 Punkten im Bereich Insassensicherheit schneidet der T-Cross keineswegs schlecht ab. Auch wenn er nicht als Testsieger hervorgeht, bleiben die Resultate im soliden Bereich. Das Hauptproblem des T-Cross liegt vielmehr in den Bewertungen zu den Assistenzsystemen und dem Fußgängerschutz.

Probleme beim Notbremssystem und Fußgängerschutz Der Volkswagen T-Cross zeigt deutliche Schwächen beim Notbremssystem. Bei den Tests zur Erkennung von Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern reagiert das System nicht immer zuverlässig. Dies führte zu einem deutlichen Punktabzug im Bereich der Sicherheitsausstattung, wo der T-Cross lediglich 57 Prozent erreichte.