Lynk & Co 08: Dieser Plug-in-Hybrid fährt weiter als manches Elektroauto

Im Januar 2026 hat Lynk & Co mit dem Modell 08 einen Guinness-Weltrekord erzielt. Auf dem Gelände des Centro Dinámico Pegaso im mexikanischen Toluca legte der Plug-in-Hybrid-SUV 293 Kilometer ausschließlich im elektrischen Fahrmodus zurück. Damit wurde erstmals bei einem SUV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb eine derart lange Strecke ohne Unterstützung des Verbrennungsmotors dokumentiert und zertifiziert. Die Fahrt dauerte mehr als sechs Stunden und erfolgte mit einer gleichmäßigen Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 50 und 60 km/h. Der Rekord wurde unter Aufsicht von Guinness World Records durchgeführt. Vor und nach der Fahrt wurden das Fahrzeug technisch überprüft, die Streckenlänge exakt vermessen und die Energiedaten vollständig ausgewertet.

Rekordfahrt in Mexiko Entscheidend für die Anerkennung des Rekords war, dass die Messung unter realen Fahrbedingungen stattfand und nicht auf einem Prüfstand. Der Lynk & Co 08 wurde kontinuierlich bewegt, ohne Nachladen oder technische Eingriffe während der Fahrt. Die äußeren Bedingungen galten als kontrolliert, aber alltagsnah: konstante Geschwindigkeiten, lange Fahrzeit und eine Strecke, die keine extremen Sonderbedingungen aufwies. Guinness World Records bestätigte das Ergebnis als die bislang längste rein elektrische Fahrstrecke eines Plug-in-Hybrid-SUVs.

Technische Grundlage für diese Reichweite ist eine Hochvoltbatterie mit 39,6 kWh Kapazität, die nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt ist. Hinzu kommt ein Thermomanagementsystem, das die Batterie auch bei längerer Belastung im optimalen Temperaturfenster hält.

Die Technik des Rekord-Autos Der Lynk & Co 08 ist ein mittelgroßer SUV auf Basis der zweiten Generation der Geely-CMA-Plattform, die auch bei Modellen von Volvo und Polestar zum Einsatz kommt. Mit einer Länge von 4,82 Metern, 1,92 Metern Breite und einem Radstand von 2,85 Metern bewegt er sich im Format eines Volvo XC60. Für Europa ist der 08 zunächst ausschließlich als Plug-in-Hybrid mit Frontantrieb vorgesehen. Der Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 137 PS und einen Elektromotor mit 208 PS zu einer Systemleistung von 346 PS. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 6,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 185 km/h begrenzt.

Offizielle E-Reichweite 200 km Die elektrische Reichweite gibt Lynk & Co nach WLTP mit bis zu 200 Kilometern an. Geladen werden kann der Akku auch an Gleichstrom-Schnellladesäulen mit bis zu 85 kW, wodurch der Ladezustand von zehn auf 80 Prozent in rund 33 Minuten steigen soll. Innen setzt der 08 auf ein weitgehend schalterloses Layout mit einem zentralen 15,4-Zoll-Touchscreen und einem digitalen Kombiinstrument. In Europa wird das Modell in den beiden Ausstattungslinien Core und More angeboten. Die Preise liegen aktuell bei 55.995 Euro für die Core-Variante und 59.995 Euro für die More-Ausstattung. Das sind jeweils 3.000 Euro mehr als beim Marktstart 2025.