Alpha-Otto Technologies: 2-Takter soll Verbrenner-Zukunft sichern

Der thermische Wirkungsgrad des Alpha-Otto REV Force soll bei 50 Prozent liegen, was unter Verbrennungsmotoren ein wahrer Spitzenwert wäre – erst recht im Pkw-Bereich. "Unsere Technologie bietet eine hocheffiziente, brennstoffflexible Lösung, die zuverlässige sowie abschaltbare Energie liefert und die heutige Infrastruktur nutzt, während sie sich nahtlos an die Infrastruktur von morgen anpasst", sagt Krzeminiski. Das Verdichtungsverhältnis beträgt in der Grundkonfiguration 10:1, die maximal mögliche Drehzahl soll bei 8.000/min liegen.

Ausgeklügelte Software-Steuerung

Um den neuartigen Zweitaktmotor überhaupt in die Lage zu versetzen, die versprochene Vielfalt an Treibstoffen verbrennen zu können, verfügt der REV-Force-Zweitakter über eine ausgeklügelte Software-Steuerung. Je nachdem, was ihm zur Verköstigung angeboten wird, soll er die Verdichtung, den Hubraum, den Zündzeitpunkt und die Zündeinstellungen in Windeseile anpassen können.