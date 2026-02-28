BEST CARS 2026: Die E-Autos setzen zum Überholen an

BEST CARS, die große Wahl, in der Sie die besten Autos auf dem deutschen Markt küren, fand bereits zum 50. Mal statt. Und wie in jedem Jahr fördert sie auch 2026 interessante Ergebnisse zutage. Eine zentrale Erkenntnis: Sie, liebe Leserinnen und Leser, stehen der E-Mobilität durchaus aufgeschlossen gegenüber. In gleich drei Kategorien räumen Elektroautos den Gesamtsieg ab – und in vielen weiteren belegen sie hervorragende Positionen – teils auf dem Treppchen.

Große SUV/Geländewagen Die wohl größte Überraschung in dieser Hinsicht liefert die Kategorie der großen SUV- und Geländewagen-Modelle. Erstens, weil es sich um eines der größten und wichtigsten Segmente handelt, das mit dem neuen BMW iX3 ein E-Auto gewinnt. Zweitens: Weil der Münchner erst ganz frisch auf dem Markt ist und somit in der realen Welt noch gar nicht viele Menschen von sich überzeugen konnte. Und drittens, weil er mit einem Riesenabstand an der Spitze liegt: 14,1 Prozent der Stimmen bedeuten fast das Doppelte des zweitplatzierten Mercedes GLC Verbrenner (8,5 %). Und dem hängt bereits sein neues elektrisches Pendant im Nacken (6,7 %). Ebenfalls stark: der Porsche Macan Electric auf Position vier. Bahnt sich da für das kommende Jahr etwa ein rein elektrisches Podium an?

Vans Etwas weniger überraschend, weil ein Wiederholungstäter: der VW ID. Buzz, der bei den Vans seinen Vorjahressieg wiederholt. Doch auch hier ist es die Tendenz, die für Ihre Offenheit in Sachen Elektromobilität spricht: Der E-Bulli kann sein Vorjahresergebnis mit 19,2 Prozent der Stimmen noch einmal toppen und seine Verbrenner-Pendants weiter distanzieren. Der VW Multivan erreicht mit 13,9 Prozent immerhin Platz drei, während der VW Caravelle (4,1 %) nicht über Rang sechs hinauskommt.

Mini Cars Ähnliches Bild bei den Minis. Wie bereits 2025 gewinnt der Abarth 500e auch in diesem Jahr seine Kategorie, womit er als einziges Importauto überhaupt einen Gesamtsieg erringt. Zugegeben, hier war bei der diesjährigen Abstimmung kein Vertreter aus Deutschland am Start, doch selbst wenn, hätte der Abarth gute Chancen gehabt. Das zeigt einerseits sein starkes Ergebnis von 23,9 Prozent (nur der Porsche 911 war in seiner Klasse noch beliebter). Und andererseits zeigt der zweite Platz seines in Sachen Leistung etwas bescheideneren Bruders Fiat 500e, dass Ihnen italienischer Elektro-Chic bei den ganz Kleinen durchaus sympathisch ist.

Kleinwagen Eine Stufe höher, bei den Kleinwagen, kann sich der VW Polo weiterhin an der Spitze behaupten. Doch der Renault 5 E-Tech Electric rückt ihm immer näher auf den Pelz: Zwischen den beiden beträgt der Abstand nur noch 3,3 Prozent. Zumal der Importsieger aus Frankreich seinen etwas heißeren Hot-Hatch-Ableger Alpine A290 (Platz 4) im Schlepptau hat. Richtig interessant könnte es in dieser Kategorie im kommenden Jahr werden, denn dann dürfte der VW ID. Polo erstmals antreten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch in dieser Klasse bald ein Elektroauto an der Spitze steht.

Obere Mittelklasse Mindestens ebenso spannend könnte es perspektivisch in der Oberen Mittelklasse werden. Noch liegen hier die Verbrenner- und Hybridversionen der Mercedes E-Klasse, des BMW 5ers und des Audi A6 vor ihren jeweiligen Elektro-Ablegern. Doch schon jetzt schmuggelt sich mit dem VW ID.7 ein E-Modell als Drittplatzierter auf das Podium und positionieren sich gleich sechs Elektriker unter den ersten Zehn. Doch die Abstände sind knapp, sodass hier in naher Zukunft einiges durcheinandergewürfelt werden könnte. Ein Elektroauto als Sieger der Oberen Mittelklasse bei der BEST CARS Leserwahl 2027? Ganz unrealistisch ist das nicht.