Best Cars 2026: So haben die Sieger im Test abgeschnitten

Abarth 500e In der Kategorie Mini Cars holt sich erneut der Abarth 500e den Sieg. Er bringt die markentypische Sportlichkeit in die elektrische Ära. Mit 155 PS liefert der kleine Stromer ordentlich Leistung und verspricht jede Menge Fahrspaß. Sein markanter Soundgenerator imitiert den klassischen Abarth-Klang, während das aggressive Design und die sportliche Abstimmung die Rennsport-DNA bewahren. So schlägt sich der Abarth 500e bei uns im Test.

VW Polo Bei den Kleinwagen setzt sich abermals der VW Polo durch. Zuletzt trat der kleine Golf-Bruder zum Supertest an, wo er sich der Zeitenjagd auf dem Hockenheimring und der Nordschleife stellte. Das Ergebnis gibt es hier.

BMW 2er Coupé Zum Seriensieger mausert sich auch der Gewinner in der Kompaktklasse. Die einstige Dominanz des VW Golf? Verblasst allmählich in den Erinnerungen. Wie bereits im Vorjahr und im Jahr davor wurde erneut das BMW 2er Coupé zum besten Kompakten gewählt. Im Jahr 2025 schickte BMW das frisch geliftete, um 20 PS leistungsgesteigerte M2 Coupé zu uns in den Test. Was Frischzellenkur und Extra-PS gebracht haben, lesen Sie im Artikel unten.

BMW 3er Die Mittelklasse-Wertung ist gezeichnet von einem ständigen Gerangel der drei deutschen Premiumgrößen: Während im Vorjahr der neue Audi A5 die Mercedes C-Klasse vom Thron stieß, gibt der Ingolstädter seine Spitzenplatzierung in diesem Jahr wiederum an den BMW 3er ab. Im jüngsten Test tritt der Münchner als 330i xDrive Touring gegen den Skoda Octavia RS (Importsieger in der Kompaktklasse) an. Wie sich der 3er hier schlägt, erfahren Sie per Klick.

Mercedes E-Klasse Auch die Siegerplätze der oberen Mittelklasse sind normalerweise in fester Hand deutscher Premiumhersteller. Sieger ist die Mercedes E-Klasse, die damit zum Titelverteidiger avanciert. Auch in diversen Vergleichstests konnte die E-Klasse im vergangenen Jahr die Konkurrenz abschütteln. Zuletzt gelang ihr als T-Modell in der Konfiguration 220 d 4Matic ein durchaus deutlicher Sieg gegen entsprechende Konkurrenzmodelle von Audi und BMW.

Mercedes S-Klasse Die Mercedes S-Klasse lässt in der Luxusklasse weiterhin nichts anbrennen und verteidigt mit 19 Prozent der Leserstimmen den ersten Platz. Im vergangenen Jahr unterstreicht der Mercedes S 450 d 4Matic im Test, warum die Top-Baureihe von Mercedes so beliebt ist.

Porsche 911 Der scheinbar ewige Sieger in der Kategorie Sportwagen konnte 39,3 Prozent der Leserstimmen einheimsen und damit sein Vorjahresergebnis (35,7 %) sogar noch ausbauen. Demnach konnte selbst die Einführung des neuen Hybrid-Systems an der Beliebtheit der Sportwagen-Legende nicht rütteln. Wie gut die Elektrifizierung des Elfers gelang, erfahren Sie im Einzeltest des Porsche 911 Turbo S T-Hybrid.

Porsche 911 Cabrio / Targa Auch bei den Cabrios wiederholen 911 Cabrio und Targa den Sieg in dieser Kategorie. Und legen wie das Coupé bei der Lesergunst noch einen drauf: 22,4 Prozent 2026 zu 18,0 Prozent im Vorjahr. Der letzte Test liegt schon eine Weile zurück. Wie die aktuelle Variante – der 992.2 Carrera S – als Cabrio fährt, hat Heinrich Lingner für uns im April vergangenen Jahres herausgefunden.

VW ID. Buzz Auch mit dem VW ID.Buzz steht ein "Wiederholungstäter" an der Spitze der Kategorie Vans. Mit 19,2 Prozent Zustimmung hat auch er gegenüber der Vorjahres-Wahl in der Lesergunst wieder leicht zugelegt. Zuletzt rockte er als GTX 4 Motion den Einzeltest.

VW T-Roc In der Kategorie der kleinen SUV und Crossover steht ebenfalls das VW-Logo oben: Mit souveränem Abstand vor dem Audi Q2 gewinnt der neue T-Roc in dieser Kategorie die Wahl. Die zweite Generation des Wolfsburger Erfolgsmodells ist deutlich größer und hochwertiger als der Vorgänger. Wie sich das für Fahrer anfühlt, konnten wir auf einer ersten Probefahrt herausfinden.

Audi Q3 Auch in dieser Klasse hat sich bei der Leserwahl mit dem Audi Q3 ein runderneuertes Modell an die Spitze gesetzt. Äußerlich deutlich verändert, macht der neue Q3 aber vor allem im Innenraum vieles richtig. So jedenfalls das Fazit von Testredakteur Alexander Bernt, der den Kompakt-SUV Ende vergangenen Jahres bei einer Probefahrt testen konnte.

BMW iX3 Aller guten Dinge sind drei: Der rein elektrische iX3 komplettiert das Trio der neuen SUV-Modelle, die auf Anhieb den ersten Platz in ihrer Kategorie gewinnen. Und wie bei den zuvor genannten Modellen steht ein echter Test noch aus. Bis dahin lesen (und sehen) Sie hier unsere Eindrücke von der ersten, sehr ausgiebigen Probefahrt.

Mercedes G-Klasse In der Kategorie Luxus-SUV/Geländewagen scheint die Mercedes G-Klasse ein Abo auf den ersten Platz zu besitzen. Am großen G kommt jedenfalls auch bei der diesjährigen Leserwahl keiner vorbei. Ob er auch mit rein elektrischem Antrieb überzeugen kann? Das erfahren Sie hier bei uns im Test.