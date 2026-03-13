Warum BMW siegt und Porsche zurückfällt: Trendmarken-Auswertung BEST CARS

Wie attraktiv ist die Modellpalette einer Marke? Ein sehr sensibles und schnelles Instrument für die Beurteilung ist die Frage, ob die Marke im Trend liegt. Seit vielen Jahren stellt auto motor und sport bei der BEST CARS-Leserwahl genau diese Frage. Und die 94.911 Teilnehmer der größten Leserwahl im Automobilbereich in Europa sorgten für einen neuen Sieger: BMW. Die Münchner lösten die gerade fulminant an die Spitze geschossene Marke Cupra ab – obwohl die Katalanen in der Beurteilung der Leserinnen und Leser im Vergleich zum Vorjahr einen Prozentpunkt zugelegt haben.