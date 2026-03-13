AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Warum BMW siegt und Porsche zurückfällt: Trendmarken-Auswertung BEST CARS

BMW ist Trendmarke des Jahres, Cupra weiter stark
Warum BMW siegt und Porsche zurückfällt

Die auto motor und sport-Leserwahl BEST CARS ist ein Gradmesser der Marken. Der große Gewinner 2026 kommt aus München, VW hat besonders stark zugelegt. Die großen Verlierer kommen aus Stuttgart und den USA.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.03.2026
Porsche Cayenne S Go West Sondermodell Australien eingeklinkt: BMW Best Cars Logo
Foto: Porsche / BMW / Collage: ams

Wie attraktiv ist die Modellpalette einer Marke? Ein sehr sensibles und schnelles Instrument für die Beurteilung ist die Frage, ob die Marke im Trend liegt. Seit vielen Jahren stellt auto motor und sport bei der BEST CARS-Leserwahl genau diese Frage. Und die 94.911 Teilnehmer der größten Leserwahl im Automobilbereich in Europa sorgten für einen neuen Sieger: BMW. Die Münchner lösten die gerade fulminant an die Spitze geschossene Marke Cupra ab – obwohl die Katalanen in der Beurteilung der Leserinnen und Leser im Vergleich zum Vorjahr einen Prozentpunkt zugelegt haben.

Die Gründe für den BMW-Erfolg

Was macht den Erfolg von BMW aus? Natürlich zuallererst der großartige neue Elektro-BMW, der iX3. Das erste Auto der künftigen Palette, die auch PR-strategisch ...

