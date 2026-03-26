Best Brand 2026: Das sind die besten Marken

Für die Leserinnen und Leser von auto motor und sport ist das Auto weit mehr als nur ein alltägliches Fortbewegungsmittel – es zählt für diese Enthusiasten zu den emotionalsten Erlebnis- und Produktwelten überhaupt und gehört fest zum persönlichen Lifestyle. Insgesamt 94.911 dieser "Heavy-User" haben in diesem Jahr bei BEST CARS 2026 ihr Votum abgegeben.

Ihr hoher Anspruch an Technik, Ausstattung, Design und Zubehör macht ihre Stimmen bei der Leserwahl von BEST BRAND unverzichtbar für die Branche. Abgestimmt wurde in 28 Kategorien, zwei mehr als im vergangenen Jahr: von Auto-Abos und Bremsen über Kfz-Versicherungen (neu dabei E-Auto-Versicherungen, Young-Driver-Tarife), Ladenetze, Tankstellen, Transport- und Gepäcksysteme und über sportliche Pkw-Eigenmarken bis hin zu Werkstattketten – also alles, was des Autofahrers Herz begehrt.

Leser mit großer Expertise Die Aktionsteilnehmer sind durchweg ausgewiesene Auto-Fans. Sie haben großen Spaß am Autofahren, sind sehr agil und häufig unterwegs. Im Schnitt legen sie pro Jahr fast 19.000 Kilometer mit dem Fahrzeug zurück. Das ist deutlich mehr als bei durchschnittlichen Pkw-Fahrern, die es auf eine Jahresfahrleistung von gut 12.000 Kilometern bringen. Sie interessieren sich dabei für alles, was die Fahrfreude noch steigert, den mobilen Alltag erleichtert, die Fahrsicherheit verbessert und den individuellen Nutzwert eines Autos erhöht.

Die Gewinner der einzelnen Rubriken finden Sie in unserer Bildergalerie!

Markentreue und Veränderungen Bemerkenswert ist die große Markentreue der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn bis auf zwei der bisherigen Kategorien sind die Sieger jeweils dieselben wie bereits 2025. Gibt es überhaupt Veränderungen bei den Wertungen? Ja, wenn auch wenige: Dieses Jahr auf der Pole-Position gelandet ist Mercedes-AMG bei "Sportliche Pkw-Eigenmarken" (löst BMW M ab) sowie Mahle bei den "Wallboxen" (löst Mennekes ab). Erstmals auf das Siegertreppchen in der neuen Kategorie "LED-Licht" ist Hella gekommen, bei den "Versicherungen: E-Auto Tarife" die HUK-Coburg/HUK 24, die auch bei den "klassischen" Kfz-Versicherungen erneut Sieger wurde.

Bei der ebenfalls neuen Kategorie "Versicherungen: Young-Driver-Tarife" belegte der ADAC Platz eins. Man sieht daran: BEST BRAND ist immer am Puls der Zeit, wenn es um die Beliebtheit ganz neuer Produkte oder Dienstleistungen rund ums Auto geht, begleitet also die Weiterentwicklung der Automobilgeschichte.

Drei Mehrfachsieger Wie auch 2025 gibt es in diesem Jahr Mehrfachsieger wie die bereits erwähnte HUK-Coburg/HUK 24. Mercedes/Mercedes-AMG überzeugte dreimal in den Kategorien "Auto-Abos Hersteller", "Gebrauchtwagen-Programme der Hersteller" und "Sportliche Pkw-Eigenmarken". Gleich fünfmal hat Bosch abgeräumt in den Kategorien "Filter", "Scheibenwischer", "Werkstattketten", "Werkzeuge" sowie "Zündkerzen".

Einfluss der Leserwahl Doch ob Reinigungs- und Pflegeprodukte, nutzwertiges Zubehör, Komponenten zur Fahrzeugveredelung oder Services rund ums Auto: Wie stark sich Verbraucher für bestimmte Produktbereiche interessieren und wie sie die Qualität von Marken und deren Produkten einschätzen, hängt maßgeblich von eigenen Erfahrungen und Vorlieben ab, aber auch von Testergebnissen (auch von denen der auto motor und sport-Redaktion), dem Bekanntheitsgrad und der grundsätzlichen Medienpräsenz, die das Image und den Wert einer Marke entscheidend prägt. Neben dem Produkt- und Leistungsportfolio einer Brand entscheidet vor allem auch eine gute Kommunikationsstrategie über Erfolg oder Misserfolg.

Attraktive Preise zu gewinnen Seit 2006 ist BEST BRAND bereits fester Bestandteil der renommierten Leserwahl BEST CARS, die für jahrzehntelange Tradition, ausgeprägtes Engagement der Teilnehmer, große Marktpräsenz und attraktive Preise steht. Von Auto-Abos bis Zündkerzen: Die Aktionsteilnehmer kennen sich nicht nur mit Autos bestens aus, sondern auch mit allem, was dazugehört – sie werden deshalb häufig im Freundes- und Bekanntenkreis um Rat gefragt.

Und, wichtiges Detail: 23 Prozent der Teilnehmer planen in den kommenden zwei Jahren den Kauf eines Neuwagens. Die Pkw-Kaufabsichten sind insgesamt fast fünfmal und die Neuwagen-Kaufabsichten sogar mehr als siebenmal höher als im Bundesschnitt. Die Ergebnisse von BEST BRAND können daher einen ganz realen Einfluss darauf haben, welchen Stellenwert Marken in der öffentlichen Wahrnehmung haben.

Markus Eiberger, Geschäftsleitung Vermarktung und Board Member der Motor Presse Stuttgart: "Die auto motor und sport-Community ist top informiert: Das gilt nicht nur für das Fahrzeug selbst, sondern vor allem auch rund um automobiles Zubehör und Dienstleistungen. Das Votum im Rahmen der BEST BRAND ist damit nicht nur ein harter Gradmesser, sondern zugleich eine hohe Auszeichnung bezüglich Qualität und individueller Markenpräferenzen unserer Leser!"

So ist diese Leserwahl über die Jahre zum wichtigen Frühindikator und Trendmesser für künftige Markt- und Markenentwicklungen geworden. Das haben uns die Hersteller immer wieder bestätigt. Grund genug, auf unsere Leserinnen und Leser stolz zu sein.

Das Interesse steuert die Wahrnehmung Nach der Anschaffung einer Immobilie zählt der Autokauf im Leben zu den größten Kaufentscheidungen. Aktuelle Fahrzeuge sind bereits ab Werk hervorragend ausgestattet. Dennoch gibt das richtige Zubehör dem eigenen Auto eine individuelle Note und steigert neben der Emotionalität auch die Funktionalität", so Markus Eiberger, Geschäftsleitung Vermarktung und Board Member der Motor Presse Stuttgart, über den Hintergrund zu BEST BRAND.

auto motor sport

Zubehör- und Pflegeprodukte stehen ebenso in ihrem persönlichen Fokus wie nutzwertiges Zubehör, Komponenten zur Fahrzeugveredelung oder Dienstleistungen rund ums Auto. Wie stark sich Verbraucher für Produktbereiche interessieren und wie sie die Qualität von Marken und deren Produkten einschätzen, hängt maßgeblich von eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen ab.