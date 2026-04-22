BEST CARS Leserwahl: Wählen Sie die allerbesten Autos aus 50 Jahren!

Es ist schon großartig: Seit 1976 wählen die Leserinnen und Leser von auto motor und sport die besten Autos. Insgesamt sind es mehr als fünf Millionen Teilnehmer, die bei BEST CARS bisher abgestimmt haben. Und die haben in Summe 140 Jahre damit zugebracht, die Fragebögen auszufüllen. Das ist fantastisch – und an dieser Stelle erst einmal ein riesiges Dankeschön der Redaktion an unsere fleißigen Wählerinnen und Wähler. Wir freuen uns über Sie und sind stolz auf Sie!

Zum Jubiläum wollen wir Sie nochmals abstimmen lassen: Was wären Ihrer Meinung nach die allerbesten Autos der letzten 50 Jahre? Ein VW Golf oder ein Porsche 911? Ein BMW 3er oder doch die Mercedes S-Klasse? Seriensieger allesamt, das wird spannend! Aber auch bei den Importwagen kann man sich fragen: Alfa Romeo oder Lamborghini? Ein eleganter Jaguar oder der legendär andere Renault Espace? Man könnte stundenlang darüber philosophieren, was zu bevorzugen ist – das bahnbrechend Neue oder das beständig Gute.

So können Sie abstimmen Jedes dieser 50 zur Wahl stehenden Autos hat mindestens einmal bei BEST CARS gewonnen. Sie haben zweimal drei Stimmen. Einmal für die Gesamtwahl und einmal für die Import-Autos. Um es allen einfacher zu machen, starten wir die Leserwahl auf unserer Homepage unter diesem Link.