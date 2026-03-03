Best Cars 2026: China ist im Kommen? Noch nicht bei den auto motor und sport-Lesern

Mit günstigen Preisen, einer klaren Ausrichtung auf Elektromobilität und einer Vielzahl verschiedener Modelle stellen sich chinesische Autobauer vermehrt der europäischen Konkurrenz. Doch trifft das bei der Kundschaft auf Sympathien? Unter den Lesern von "auto motor und sport" zeigt sich im Rahmen von BEST CARS 2026 über viele Kategorien der Leserwahl hinweg eine eindeutige Tendenz.

Charakteristisch für viele Anbieter aus China ist die konsequente Fokussierung auf den Elektroantrieb. Daher sind viele Fahrzeuge von Beginn an als BEVs konzipiert. Sie basieren auf eigens dafür entwickelten Plattformen und setzen stark auf die Reichweite, Ladegeschwindigkeit und digitale Vernetzung. Damit ist die Position von Herstellern wie BYD oder Leapmotor klar: Sie zählen auf die aktuelle Antriebstransformation.

Parallel dazu spielt die Preisgestaltung eine zentrale Rolle. Viele Fahrzeuge werden mit vergleichsweise attraktiven Einstiegspreisen angeboten oder kombinieren ein umfangreiches Ausstattungsniveau. In einigen Segmenten treten sie damit direkt gegen etablierte europäische Modelle an. Häufig mit dem Argument eines hohen Gegenwerts pro investiertem Euro. Diese Strategie erhöht die Sichtbarkeit im Markt und senkt die Einstiegshürde für neue Marken.

Chinesische Marken eher im unteren Mittelfeld Das klingt alles nach sehr attraktiven Angeboten, die viele Interessenten anziehen können. Allerdings zeigt die Auswertung unserer BEST CARS-Wahl 2026 ein anderes Ergebnis. In mehreren Kategorien landen Autos von chinesischen Herstellern eher im mittleren oder hinteren Feld. Gerade in der Kompaktklasse sieht es mau aus. Wer glaubt, hier sind die Chinesen auf dem Vormarsch, weil europäische Hersteller erst langsam beginnen, E-Kompaktwagen mit hoher Alltagstauglichkeit zu bauen, befindet sich aktuell auf dem Holzweg. Der BYD Dolphin landet in der Importwertung lediglich auf Platz 23, der Leapmotor B05 nur auf Platz 26. Direkt dahinter positioniert sich der GWM Ora 03.

Bei den Kleinwagen erreicht BYDs Dolphin Surf Rang 23 in der Importwertung, und der Dongfeng Box beschließt die Liste auf Platz 29. Am besten schneiden noch BYD Seal in der Mittelklasse, der Xpeng P7 in der Oberen Mittelklasse und der MG Cyberster bei den Cabrios ab. Alle drei landen in der Importwertung ihrer Kategorie jeweils auf Rang 11.

Vergleichen wir die Wahl von 2026 mit den Ergebnissen von 2025, schneiden die Fahrzeuge von chinesischen Herstellern ähnlich ab. Im Jahr 2025 landen MG 3, Leapmotor T03 und Dongfeng Box bei der Importwertung in der Kategorie der Kleinwagen auf den letzten drei Plätzen. In der Kompaktklasse sieht es etwas besser aus. Hier erreicht der MG 4 Electric immerhin Rang 20. MG 5 Electric und Ora 03 folgen auf den Plätzen 23 und 24. Dafür überrascht der BYD Seal in der Mittelklasse der Importwertung auf Rang 13. Darunter folgen Nio ET5 (Platz 15), Dongfeng 007 (Platz 17) und GWM Ora 07 (Platz 18). In der oberen Mittelklasse erreicht der Xpeng 07 die zwölfte Position.

Das Ergebnis zeigt, dass die chinesischen Hersteller sich die Gunst der Leser von auto motor und sport weiter erarbeiten müssen. Niedrigere Preise und eine Fokussierung auf Elektromobilität scheinen nicht auszureichen, um in den oberen Rängen eine Rolle zu spielen.