BMW auf der CES 2022 Großes Kino und Farbwechsel-Lack

Nach der volldigitalen Corona-Version im letzten Jahr versucht die CES in Las Vegas 2022 den Neustart. Neben den Streaming-Events dürfen auch wieder Besucher in die Messehallen, allerdings nur nach Vorlage der entsprechenden Impfnachweise. Dort findet sich traditionell alles, was im Bereich der Consumer Electronics einen großen oder kleinen Namen hat. Seit ein paar Jahren mischen sich auch zunehmend Automobilhersteller unters digitale Volk, um die eigenen Hightech-Ambitionen zu unterstreichen.

Neues iX-Topmodell

Bei BMW gehört die CES längst zum traditionellen Messe-Kalender. Die Bayern haben in Las Vegas schon so ziemlich alles vorgestellt, von der selbstfahrenden Lounge mit Amazon-Shoppingfunktion bis zur nächsten Generation des iDrive-Controllers. In diesem Jahr darf sogar ein neues Serien-Fahrzeug mit auf den Messestand, der BMW iX M60, das neue sportliche Top-Modell der iX-Baureihe. Der fährt, wie der "kleine" Bruder iX M50 einen Batteriepack mit einem Netto-Energiegehalt von 105,2 kW durch die Gegend, soll aber mit einer Systemleistung von über 600 PS nochmal eine Leistungs-Schippe drauflegen. Was man mit so einem iX im Konfigurator so anstellen kann, zeigen wir übrigens oben in der Bildergalerie.

Neben dem Elektro-Sportler kündigen die Bayern für die CES auch ein revolutionäres Entertainment-System an, das vollmundig als "In-Car Movie-Theatre" antreten soll. Ein Kino auf Rädern. Welches Auto sich drumherum befindet, lassen sie bei BMW aber noch offen. Der neue 7er würde sich anbieten, die 7. Generation der Luxuslimousine debütiert 2022. Und auch zur dritten Premiere gibt es bislang nur ein grobe Ankündigung. Dabei geht es um einen neuen Farbwechsel-Lack, der die Farbgebung auf Knopfdruck verändern kann. Nicht zu verwechseln mit dem bekannten Flip-Flop-Lackierung, die je nach Lichteinfall in unterschiedlichen Farben schimmert. Bei BMW soll sich die Farbe tatsächlich auf Knopfdruck umschalten lassen.

Fazit

BMW und die CES, das ist längst mehr als eine Zufallsbekanntschaft. Klar, dass die Münchner auch beim Corona-Neustart in Las Vegas dabei sind und sich ein durchaus ambitioniertes Messeprogramm ausgedacht haben. Der BMW iX kann und soll in den USA eine wichtige Rolle spielen, da macht es Sinn, auf der CES das neue Topmodell zu zeigen. Der Rest passt perfekt zum CES-Setup: Audio- und Entertainment-Spielzeug kommt in Las Vegas immer gut an. Und so ein Farbwechsel-Lack passt ebenfalls ins knallbunte Spielerparadies. Außerdem wird er ganz sicher auch nicht ohne Hightech-Komponenten funktionieren.