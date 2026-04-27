Cellcentric Brennstoffzelle BZA375: Hier entsteht die Elektro-Power für Lkw

Cellcentric bringt unter dem Seriennamen BZA375 sein Brennstoffzellensystem der nächsten Generation offiziell auf den Markt. Vorgestellt wurde die Technik jetzt im Rahmen der Hannover Messe. Ab sofort ist das System nun verfügbar für Tests, Validierungen und die weitere industrielle Skalierung in einem breiten Spektrum von Schwerlastanwendungen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz in schweren Lkw. Hier soll die Brennstoffzelle mit modernen Dieselmotoren konkurrieren.

Bis zu 375 kW Dauerleistung Mit der Präsentation nennt Cellcentric auch erste Eckdaten des Brennstoffzellensystems. Die konstante Nettoleistung soll bis zu 375 kW (über 500 PS) aus einem Single-System-Package betragen. Der Wasserstoffverbrauch soll im Vergleich zum Vorgängersystem BZA150 um 20 Prozent gesenkt worden sein. So soll ein voll beladener 40-Tonnen-Lkw unter realen Fahrbedingungen mit weniger als 6 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer auskommen. Die um 40 Prozent gesenkte Abwärme erlaubt deutlich kompaktere und kostengünstigere Kühlsysteme. Mit einer um 40 Prozent höheren Leistungsdichte punktet das neue System auch beim benötigten Bauraum. Das neue System benötigt nicht mehr Platz als konventionelle 13-Liter-Dieselaggregate, was, wie auch die deutlich reduzierte Anzahl an Komponenten und Schnittstellen die Integration in bestehende Fahrzeugarchitekturen erleichtert. Und nicht zuletzt bringt das ganze System weniger als 500 Kilogramm auf die Waage, was sich wiederum positiv auf die verbleibende Nutzlast auswirkt.

Lebensdauer wie ein Diesel Die Lebensdauer der Brennstoffzelle beziffert Cellcentric auf 25.000 Stunden. In einem Schwerlast-Lkw entspricht das einer Einsatzzeit von 10 Jahren –vergleichbar mit modernen Dieselmotoren.

Die Prototypenfertigung des Brennstoffzellensystems BZA375 hat nach Angaben von Cellcentric bereits begonnen. Erste Prototypen durchlaufen seit Monaten Leistungs- und Haltbarkeitstests und stehen nun für Tests in Kundenhand zur Verfügung. Die Serienproduktion wird für das Ende des Jahrzehnts vorbereitet.

Nicht nur für Lkw Auch wenn das Brennstoffzellensystem BZ375 in erster Linie als Lösung für den Langstrecken-Fernverkehr entwickelt wurde, eignet es sich auch für Anwendungen in Reisebussen, stationären Energieerzeugern, dem Schienenverkehr und dem Bergbau.

Cellcentric ist ein Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group, das 2021 gegründet wurde. Zuletzt hat auch Toyota Interesse angezeigt, dem Joint-Venture beizutreten. Das Unternehmen beschäftigt 560 Mitarbeiter und betreibt Standorte in Kirchheim/Teck, Esslingen, Stuttgart und Burnaby (Kanada).