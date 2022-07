Koenigsegg investiert in Lightyear Sportwagenhersteller bringt Geld und Technik

Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Koenigsegg investiert in Lightyear: Geld und Technologie

Koenigsegg aus Schweden ist beim niederländischen Solarautohersteller Lightyear eingestiegen. Das Investment sei Teil einer umfassenderen Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung von Technologien, bei der die beiden Automobilhersteller patentierte Verfahren austauschen werden. Der Wissensaustausch soll die Entwicklung hocheffizienter Fahrzeuge und die gemeinsame Entwicklung neuer Automobiltechnologien ermöglichen. Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

Lightyear 2 ab 2025

Lightyear hat Anfang Juni 2022 das weltweit erste serienreife Solarauto vorgestellt. Im Herbst 2022 soll der Lightyear One in Produktion gehen. Der Lightyear One verfügt über fünf Quadratmeter patentierte, doppelt gekrümmte Solarzellen, die es dem Fahrzeug ermöglichen, sich selbst aufzuladen, während es (bei Sonnenschein) fährt oder einfach nur parkt.

Unter optimalen Bedingungen ermöglicht dies dem Solarauto eine Reichweite von 70 Kilometern pro Tag zusätzlich zu seiner geschätzten WLTP-Reichweite von 625 Kilometern. Die Technologien von Koenigsegg werden eingesetzt, um die Energieeffizienz des zweiten Modells von Lightyear, Lightyear 2, weiter zu verbessern, das Ende 2024 oder Anfang 2025 in Produktion gehen soll.

Fazit

Der schwedische Sportwagenhersteller steigt beim niederländischen Solarautobauer Lightyear ein – finanziell und mit seinen technologischen Ressourcen. Ende 2024 soll daraus der Lightyear 2 entstehen.