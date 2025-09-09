Protean Electric Pm18 2500: Radnabenmotor als Alternative zur E-Achse

Protean Electric möchte auf der IAA Mobility 2025 in München einen neuen Radnabenmotor präsentieren, der ab 2026 in Serie gehen soll. Der britische Antriebsspezialist spricht von einem wichtigen Entwicklungsschritt. Erstmals soll ein In-Wheel-Motor preislich mit gängigen E-Achsen mithalten können.

Der neue Motor mit der Bezeichnung Pm18 2500 liefert laut Hersteller über 2.500 Newtonmeter Drehmoment und 220 kW Leistung pro Rad. Damit sollen Elektroautos in knapp drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Durch den Wegfall klassischer Antriebskomponenten wie Getriebe und Antriebswellen verspricht Protean eine vereinfachte Integration in bestehende Plattformen und eine effizientere Nutzung des Bauraums bei neuen Architekturen. Ein europäischer Hersteller plant bereits, den Motor in einem Performance-Modell ab 2026 einzusetzen. Um welchen es sich dabei handelt, ist bisher nicht veröffentlicht.

Präsentation und Hintergrund Protean sieht in der neuen Lösung die Chance, herkömmliche E-Achsen zu ersetzen und gleichzeitig die Kosten für die Fahrzeugherstellung zu senken. Auf der IAA Mobility in München (9.–12. September, Halle A3, Stand B01) stellt das Unternehmen die Technik erstmals der Öffentlichkeit vor.