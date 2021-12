ID.Software 3.0 für alle ID-Modelle VWs E-Autos laden schneller per OTA-Update

Nachdem viele Softwareupdates bei VW dem Ausmerzen von Fehlern galten, soll das Update auf die ID.Software 3.0 mehr Ladeleistung und Funktionen liefern. Bereits ab der KW 51 sollen alle ID-Modelle (ID.3, ID4 und ID.5) mit dem neuen Softwarestand 3.0 vom Band rollen. Bei den Fahrzeugen mit der großen 77-kWh-Batterie steigt mit diesem Update die Ladeleistung von 125 auf 135 kW. Beim ID.5 GTX seien sogar 150 kW für alle Kunden drin. "Unter Idealbedingungen, liest man vielleicht auch einmal 175 kW Ladeleistung an der Säule, die 135 kW sind für viele Kunden häufig zu erleben!", verspricht Silke Bagschik, Vertriebs- und Marketing-Chefin der E-Mobility Baureihe bei VW. Mit einem späteren Update könnte man auch noch standardmäßig mehr als die 135 und 150 kW möglich machen. "Es ist noch Luft nach oben!". Damit ziehen die großen Batterien im ID.3 und ID.4 den kleinen 45- und 58- kWh-Akkus nach. Diese wurden bereits Mitte des Jahres mit einem Ladeleistungsupdate von 100 auf 110 kW, beziehungsweise 100 auf 120 kW in der Werkstatt versorgt. Weitere Updates sind geplant, wann sie kommen, lassen die VW-Leute aber noch offen.

Bis zu 9 Minuten Ladezeit sparen

Insgesamt ist die neue Ladekurve des 77-kWh-Akkus jetzt etwas flacher und bewegt sich auf einem etwas höheren Niveau. Dass soll bei einer Ladung von 5 auf 80 Prozent 9 Minuten einsparen. Statt 38 Minuten vergehen dann nur noch 29 Minuten – was die ID-Modelle auf das Niveau vom Tesla Model 3 mit der vergleichbar großen 75 kWh-Batterie bringt. Das gilt allerdings nicht für die GTX-Varianten des ID.4 und ID.5. Da die Spitzenladeleistung von 150 kW nur kurz gehalten wird, spart er mit dem Softwareupdate nur etwa 2 Minuten und braucht so künftig 36 statt 38 Minuten von 5 auf 80 Prozent SOC (State of Charge).

Volkswagen In Kombination mit der 77-kWh-Batterie im Unterboden sinkt die Ladezeit von 5 auf 80 Prozent um bis zu 9 Minuten.

Neben der gestiegenen Ladeleistung wurde mit dem Softwarepaket 3.0 auch die Reichweite gesteigert. "50 Kilometer mehr sind in jedem Fall drin", berichtet Elke Temme, CEO der Volkswagen Group Charging GmbH. "Selbst bei winterlichen Temperaturen." Die Verbesserung bleibt aber nicht nur neuen Fahrzeugen vorbehalten, bereits ausgelieferte Autos sollen auch mit dem Ladebooster ausgestattet werden. Voraussichtlich aber erst ab März 2022, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Aktuell seien auch noch viele Kundenfahrzeuge auf dem Auslieferungssoftwarestand 2.1. Bis 2025 will Volkswagen dann ein eigenes zentrales Betriebssystem (VW.OS) fertig haben. Alle Details dazu finden sich in der Bildergalerie.

Plug & Charge ab 2022

Noch im Jahr 2022 erweitert VW den Leistungsumfang um die so genannten "Plug & Charge"-Funktion. Die ersetzt dann die heutige Authentifizierung per Ladekarte ersetzt und macht das Laden noch einfacher. Sobald der Kunde das Ladekabel einsteckt, startet eine verschlüsselte Kommunikation nach dem ISO-15118-Standard zwischen Auto und Ladesäule. Diese Authentifizierung dauert nur wenige Sekunden, dann beginnt der Ladevorgang. Die Abrechnung läuft über den VW-eigenen Ladeservice "We Charge". "Plug & Charge" wird im Netz von Ionity, Aral, bp sowie EON zum Einsatz kommen.

Noch 2022 will VW auch das birektionale Laden an den Start bringen. Dazu will der Hersteller auch eine DC-Wallbox anbieten, die den Strom aus dem Auto ins Netz einspeisen kann.

Fazit

Nachdem die ID-Modelle mit dem Update auf die Version 2.3 fit für Over-the-Air-Updates (OTA) gemacht wurden, drückt VW wie versprochen aufs Update-Tempo. Mehr Ladeleistung und Reichweite gibt's künftig wie bei Tesla direkt per OTA-Update.