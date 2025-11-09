Zusatzakku für Tesla, E-Golf & Smart: 100 km Extra-Reichweite

Das aus Samsung-SDI-Zellen aufgebaute Batteriepaket hat eine nutzbare Kapazität von 17,1 Kilowattstunden, soll 92 Kilometer zusätzliche Reichweite bringen und die Ladeleistung verbessern.

Wenn der Akku eines älteren Elektroautos verschlissen ist, bleiben bisher zwei Möglichkeiten: Der Tausch des gesamten Akkus. Das ist sehr teuer und kann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Der Tausch einzelner Module im Akku ist eine weitere Möglichkeit, die jedoch nur Spezialisten beherrschen.

Zusatzakku als Alternative zu Akkutausch Die EV Clinic hat mit dem Zusatzakku einen dritten Weg vorgestellt. Deren Lösung besteht aus Samsung-SDI-Zellen, einem eigenen Batteriemanagement und einer eigens angefertigten Kühlplatte. Die Pyro-Sicherung stammt aus einem Tesla Model 3, die Kühlmittelpumpe aus dem Tesla Model S und die Sicherungsbox aus einem BMW-Hybrid.

Ladeleistung 100 statt 60 kW Der Zusatzakku wird parallel zum Originalakku verkabelt. Das reduziert den Innenwiderstand des Systems und erhöht die Ladeleistung eines Tesla Model S 85 von 60 auf bis zu 100 kW.

Über ein Diagnosemodul samt Software und Bluetooth- sowie WLAN-Anbindung kann der Besitzer den Status der Module im Range Extender beobachten. Im Notfall trennt eine Sicherung die Zusatzbatterie vom Hochvoltsystem des Autos.