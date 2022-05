Gebrauchtwagen-Onlinekauf bei Autohero Digital bestellt, analog geliefert

Home Delivery, GU00383 steht im Terminplaner. Auf dem Tablet – seinem ständigen Begleiter – bekommt Nick Wiedmer den ersten Auftrag für heute. Was klingt wie eine Online-Essensbestellung, steht in diesem Fall für einen glänzend aufpolierten Mercedes E 400 T 4Matic, dem man das Alter von fünf Jahren kaum abnehmen mag.

Nick, 47, ist Handover Expert und Standortleiter bei Autohero. Das Online-Autohaus bietet auf seiner Website eine große Auswahl an Gebrauchtwagen an, die von Interessenten bis ins Detail unter die Lupe genommen werden können. Die Idee dahinter: den anspruchsvollen Gebrauchtwagenkauf so einfach, bequem und sicher wie möglich zu machen. Autohero setzt dafür auf maximale Transparenz, nennt stets Vorgeschichte, Haltereinträge und Wartungshistorie. Dank zahlreicher hochauflösender Fotos lässt sich zudem jeder Winkel eines Autos genau erkunden, außerdem gibt es verschiedene Zahlungs- und Finanzierungsoptionen. Wer mit dem Neuerwerb dann doch nicht warm werden sollte, kann das 21-tägige Rückgaberecht nutzen, selbst wenn das Auto bereits auf den Käufer zugelassen wurde.

„Der Kundenkontakt und die Abwechslung machen diese Arbeit zum Traumjob." Nick Wiedmer

Detailarbeit und Akribie

Nick ist seit Herbst 2020 an Bord und genießt seine Rolle an der Kundenfront, wo er mitunter sogar euphorisch begrüßt wird, wenn er mit seinem gläsernen Transporter anrollt. "Ich hatte noch nie eine Arbeit, die mir so viel Spaß gemacht hat", offenbart der erfahrene Logistik-Spezialist. "Sie ist abwechslungsreich, aber auch herausfordernd, eine tolle Mischung. Eben kein reiner Fahrjob."

Nick ist bei Autohero verantwortlich für die regionale Auslieferung online bestellter Fahrzeuge. Diese werden in Logistikzentren geprüft, grundgereinigt und erhalten einen Wartungsservice. Dabei wird der Zustand jedes Autos akribisch dokumentiert, mit Fotos wichtiger Details, Gebrauchsspuren und eventueller Schäden. Alle Infos und Fotos sind im Autohero-Inserat aufgeführt, das somit viel umfangreicher und aussagekräftiger ist als bei typischen Gebrauchtwagenbörsen, die nur zwischen Anbieter und Kaufinteressenten vermitteln.

Autohero dagegen handelt selbst mit Gebrauchtwagen. Und zwar so unkompliziert, dass man sich diese entspannt vom eigenen Sofa aus bestellen und liefern lassen kann. Dazu braucht es jedoch absolute Offenheit und Transparenz, denn nur so lässt sich ein persönlicher Besuch beim Händler wirklich ersetzen.

Ein bestelltes Auto wird dann zu einem Verteilerzentrum in der Nähe des Kaufinteressenten gebracht und dort final aufbereitet. Wie der rote Mercedes Kombi, dessen Auslieferungszustand Nick abschließend dokumentiert und mit den ursprünglichen Fotos abgleicht. Sorgfältig beäugt er einige feine Kratzer an der Fahrertür des Mercedes, die in der Annonce zusammen mit einem Lineal abgelichtet wurden, um ihre Größe zu zeigen – obwohl sie vermutlich kaum aufgefallen wären. Sollte Nick noch einen Mangel entdecken, würde er eine Nachricht an den Käufer senden und die Nachbesserung einleiten. Hier ist er aber zufrieden und bringt nach einem letzten Blick auf den Kilometerstand die obligatorischen Kurzzeitkennzeichen an, die jedem Kunden gleich nach der Auslieferung ausgiebige Probefahrten ermöglichen. Damit ist der Check erledigt und der Benz bereit zur Verladung.

Rossen Gargolov Nick fährt das Auto selbst auf den Transporter. Alle Schritte liegen so in seiner Hand. Zwei Parabolspiegel vorn im Aufbau erleichtern dabei präzises Manövrieren. Bei schlechtem Wetter wird überdacht geladen.

Der Job als Auslieferungsexperte bei Autohero ist sehr begehrt, weiß Nick. Das Team wird ständig vergrößert. Einige neue Fahrer lernt er sogar selbst an. Die auffälligen Dienstfahrzeuge mit dem Glaskasten nennen sie hier einfach Truck. Jeder Auslieferungsspezialist fährt seinen eigenen, nur ihm zugeteilten Truck, für dessen penible Sauberkeit und Wartung er ebenfalls verantwortlich ist. Darauf wird viel Wert gelegt, die Transporter sind schließlich die Visitenkarte des Unternehmens. Zum Lenken des dreiachsigen Mercedes-Sprinters braucht man eine Fahrerlaubnis bis 7,5 t und einen Qualifizierungsnachweis für Berufskraftfahrer.

Per Fernbedienung öffnet Nick nun die Laderampe und klappt den Transporter hinterm Fahrerhaus ab, wodurch eine ebene Auffahrrampe entsteht. Die luftgefederte Tandemachse sorgt für Niveau-Ausgleich. Vorsichtig dirigiert er den blitzsauberen Mercedes auf die Ladefläche und bringt den Transporter zurück in die Waagerechte. Das Einsetzen der Radsicherungen und das Abspannen sind reine Routine. Dennoch prüft er nochmals gewissenhaft die Verzurrung jedes Rades, bevor wir starten.

Kundenzufriedenheit zählt

Wir begleiten ihn zur Auslieferung des Benz vom Autohero-Hub in Kirchheim/Teck rund 30 Kilometer weit ins Ländliche. "Eine typische Entfernung", sagt Nick und schildert die oft überschwänglichen Reaktionen der Kunden. "Wenn ich komme, weiß meist schon das halbe Dorf Bescheid. Manchmal wird sogar gefilmt." Gelassen lenkt er den Sprinter durch die Landschaft und erzählt von seinem früheren Job in der Logistikbranche. "Da hätte ich bis zur Rente in Ruhe arbeiten können. Ich wollte aber mehr Abwechslung und eine neue Herausforderung." Neben den Auslieferungen an Kunden hat er seit etwa einem Jahr auch die Standortleitung übernommen. Er strahlt viel Ruhe aus. "Bei uns zählt einzig die Qualität unserer Arbeit und somit die Kundenzufriedenheit. Zu viel Eile wäre hier fehl am Platz. Sogar mein Chef sagt lieber ‚lass dir Zeit‘, statt für Hektik zu sorgen." Seine bislang aufwendigste Zustellung, ein 600 PS starker Jaguar XE SV, belud er unter Zuhilfenahme zusätzlicher Rampen "damit er durch die Tieferlegung nirgends aufsetzt".

Gibt es denn auch Kunden, die diese Art des Gebrauchtwagenkaufs per Mausklick eher skeptisch sehen oder gar misstrauisch sind? "Das geht einigen vielleicht ganz am Anfang so. In der Regel fühlen sie sich dann jedoch schnell wohl, weil wir sie ständig über jeden kleinen Zwischenschritt informieren. Spätestens bei der Auslieferung sind sie dann einfach nur glücklich, wenn sie bemerken, dass tatsächlich alles ist wie beschrieben. Ich hatte bis jetzt nur einen Fall, bei dem vom Rückgaberecht Gebrauch gemacht wurde, weil die zierliche Dame aufgrund ihrer Körpergröße leider nicht übers Lenkrad schauen konnte." Auf halber Strecke informiert er den gespannt wartenden E-Klasse-Käufer per Telefon über die baldige Ankunft und fragt nach Besonderheiten vor Ort.

Rossen Gargolov Schon bei der Ankunft wird Nick begeistert empfangen. Der beleuchtete Glasaufbau sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt.

Fabian Aschenbrenner kann die Ankunft seiner Neuerwerbung kaum erwarten. Mit Ehefrau Carolin empfängt er Nick, der sich gleich ans Abladen macht. Unter den neugierigen Blicken des Paares löst er die Transportsicherungen und fährt den Wagen behutsam die Rampe herunter.

Während Fabian begeistert Runde um Runde um seine Neuanschaffung dreht, läuft Nick ebenfalls ein letztes Mal mit dem Tablet ums Auto, um mit Fotos die makellose Auslieferung zu dokumentieren. Im Anschluss kontrolliert er noch Fabians Personalausweis und gibt eine kurze Einweisung in die Bedienung der E-Klasse. Beim Blick in den Kofferraum entdecken die Aschenbrenners das Goodiebag mit allerlei Nützlichem, vom Warndreieck bis zum Pannenspray. Es ist Bestandteil jedes Gebrauchtwagens von Autohero, das auch dann im Auto liegt, wenn dieses vom Käufer selbst abgeholt wird.

Fabian freut sich indes über die gelungene Abwicklung des Deals und die Anlieferung seines neuen Traumautos. Rund 39.000 Euro hat der 30-Jährige für den E 400 T 4Matic, Baujahr 2017 mit rund 57.000 Kilometern auf dem Tacho, gezahlt. Die drei Vorbesitzer, sämtliche Inspektionen sowie die Information über einen reparierten Unfallschaden lagen ihm vor. Über jeden Zwischenschritt zu aktuellem Standort, Aufbereitung oder Wartezeit wurde er per Telefon und E-Mail informiert. "Das finde ich schon genial. Alles wird transparent gehandhabt – wie ein offenes Buch. Mir ist nicht mal eine Zwischenfrage geblieben", sagt Fabian. Der überzeugte Mercedes-Fahrer und Daimler-Werktätige kennt sich bestens aus und weiß, wie viel vergleichbare Gebrauchte auf dem Markt kosten. Auf sein Exemplar bei Autohero ist er gestoßen, weil es bei der Internet-Recherche das beste Angebot war. Zuvor hatte er schon länger nach einem vollausgestatteten Sechszylinder-Modell gesucht. Vom einst teuren Sonderlack Hyazinthrot metallic des E 400 T war er sofort begeistert.

"Ich bin froh, dass es doch noch geklappt hat", erzählt Fabian. "Fast wäre nichts aus dem Kauf geworden, weil der Wagen bereits für einen anderen reserviert war." In solchen Fällen bietet Autohero eine Warteliste, in die sich Fabian eingetragen hatte. Nach wenigen Tagen kam die Nachricht, dass das Auto nun doch zu haben sei. Von Preis und Leistung überzeugt, schlug er zu, nachdem auch bei herkömmlichen Händlern kein günstigeres Exemplar zu finden war.

Die Freude der anderen

Fabians schiere Freude lässt auch Nick vergnügt lächeln. Es sind genau diese Glücksmomente, für die er seinen Job liebt. Fabian und Carolin sind begeistert und werden ihm wohl die volle Punktzahl im internen Bewertungssystem geben, mit dem Autohero die Lieferqualität und Kundenzufriedenheit aller Aufträge analysiert. In diese Bewertung fließt neben dem Fahrzeugzustand und dem Auslieferungsprozedere übrigens auch das Feedback des Fahrers selbst ein. Nick betont, dass eine Punktzahl unter vier von fünf möglichen praktisch nicht vorkomme. Falls doch, würde so ein Fall gründlich aufgearbeitet.

Rossen Gargolov Eine Einladung zum Kaffee oder wie hier ein Selfie gehören oftmals dazu.

Für die freundliche Einladung zum Kaffee bleibt heute keine Zeit. Noch ein Selfie mit den zufriedenen Kunden, dann muss Nick weiter, dieses Mal ohne Inzahlungnahme. In knapp der Hälfte seiner Auslieferungsfahrten nimmt er auch Altautos mit. Die Kunden geben vorab alle Details zu Auto und Zustand selbst an und laden Fotos online hoch. Nick ist auch für die Fahrzeugannahme geschult und kann mit seinem omnipräsenten Tablet rasch den Zustand aufnehmen und mögliche Mängel selbst beurteilen. "Das funktioniert absolut problemlos. Sind die Angaben des Kunden vollständig, gibt es normalerweise auch den zuvor kalkulierten Ankaufspreis, der gleich mit dem Kauf des angelieferten Gebrauchtwagens verrechnet wird."

Auf Nicks Tablet erscheint der nächste Job. Vermutlich wird er auch damit für viel Freude sorgen. Und deshalb wieder genauso viel Spaß haben wie mit dem Auftrag GU00383.

Fazit

Nick Wiedmer hat seinen Traumjob bei Autohero gefunden. Als Autofahrer, der mit viel Spaß zwischen den Welten wandelt. Denn mit den Gebrauchtwagen, die er in seinem gläsernen Dienstfahrzeug an Käufer ausliefert, transportiert er zugleich automobile Träume aus der virtuellen in die reale Welt – sehr zur Freude der Kunden, die von dieser bequemen Art des Secondhand-Kaufs begeistert sind.