Batteriezellen-Power aus Europa: Mit der Einheitszelle zur E-Revolution

Lange galten Batteriezellen als Schwachpunkt der deutschen Autoindustrie. Doch inzwischen investieren Konzerne wie Volkswagen, Mercedes und BMW massiv in eigene Zellfertigung und Pilotwerke in Europa. Mit Standorten in Salzgitter, Valencia oder Kaiserslautern entstehen Gigafactories, die Asiens Vormachtstellung Schritt für Schritt herausfordern.

Die Einheitszelle als Schlüssel zur Skalierung Volkswagen hat ein Konzept entwickelt, das enorme Effizienzvorteile verspricht: die Einheitszelle. Sie kann unterschiedliche Zellchemien aufnehmen – von NMC über LFP bis hin zu Festkörperakkus – und passt dennoch in einheitliche Packstrukturen. Diese Standardisierung sorgt für Skaleneffekte, die Kosten senken und die Massenproduktion ermöglichen.

Strategische Unabhängigkeit von Asien Trotz hoher Kosten bleibt Asien für viele Hersteller noch unverzichtbar. Aber die Mischkalkulation aus europäischen und chinesischen Zellen verringert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten. Damit wird Europa strategisch unabhängiger – und zugleich resilienter gegenüber geopolitischen Risiken.

Innovationen aus Europa Nicht nur die großen Konzerne treiben die Transformation voran. Unternehmen wie Rimac liefern innovative Leichtbau-Batteriepacks oder neue Hybrid-Systeme, die zeigen, wie vielfältig das europäische Ökosystem inzwischen geworden ist. Zusammen mit Start-ups entsteht ein Innovationscluster, das international zunehmend Aufmerksamkeit bekommt.