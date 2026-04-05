Ferrari entwickelt Y‑förmigen V12-Motor: wie das Patent funtkioniert

Ferraris neuer V12-Motor unterscheidet sich grundlegend von traditionellen Zwölfzylindern. Statt einer gemeinsamen Kurbelwelle arbeiten hier zwei unabhängige Sechszylinder, die in einem Winkel von 45 Grad zueinander angeordnet sind.

Diese Anordnung ergibt von oben betrachtet eine Y-Form, die nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch funktionale Vorteile bietet. Die Abgasanlage führt die Abgase beider Motoren über eine Klappensteuerung zusammen, was eine optimale Abgasnachbehandlung ermöglicht.

Serieller Hybridantrieb: Effizienz trifft Leistung Der Y-V12 ist als serieller Hybrid konzipiert. Das bedeutet, dass die beiden Sechszylinder keine direkte Verbindung zu den Rädern haben. Stattdessen treiben sie Generatoren an, die elektrische Energie für die Antriebsmotoren erzeugen. Diese treiben die Räder über ein Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis an. Dieses Konzept ermöglicht eine kompakte Bauweise und eine bessere Gewichtsverteilung, da die Generatoren unterhalb der Motoren platziert sind.

Aerodynamik und Designvorteile Die Y-Form des Motors passt sich perfekt an die aerodynamischen Anforderungen moderner Sportwagen an. Der Motor ist vorne breit und verjüngt sich nach hinten, was den Designern mehr Freiheiten bei der Gestaltung des Fahrzeugs gibt. Zudem kann der Motor weiter nach vorne rücken, was Platz für die Radaufhängungen schafft und den Schwerpunkt des Fahrzeugs verbessert.

Klangsteuerung und virtuelles Getriebe Ein weiteres Highlight des Y-V12 ist die Möglichkeit, die beiden Motorenblöcke mit unterschiedlichen Drehzahlen zu betreiben. Dies ermöglicht eine individuelle Klanggestaltung und eine Anpassung der Leistungscharakteristik. Ferrari plant zudem, ein virtuelles Getriebe zu integrieren, das Schaltvorgänge simuliert, um ein sportlicheres Fahrerlebnis zu bieten.

Zukunftsperspektiven Obwohl nicht alle Patente in die Serienproduktion gehen, zeigt Ferraris Y-V12, wie der Hersteller die Herausforderungen moderner Antriebstechnologien angeht. Mit diesem Konzept könnte Ferrari nicht nur die Tradition des V12-Motors bewahren, sondern ihn auch fit für die Zukunft machen.