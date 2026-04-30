Lamborghini Temerario Spyder: 920 PS Hybrid-Supersportwagen enthüllt

Der Lamborghini Temerario Spyder basiert auf einer hochmodernen Antriebsarchitektur, die aus einem 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor und drei Elektromotoren besteht. Diese Kombination ermöglicht eine beeindruckende Systemleistung von 920 PS und ein maximales Drehmoment von 730 Newtonmetern. Besonders hervorzuheben ist die Drehfreude des Verbrennungsmotors, der bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute erreicht – ein außergewöhnlicher Wert in dieser Leistungsklasse. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das präzise Schaltvorgänge garantiert.

Die Energieversorgung der Elektromotoren übernimmt eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von rund 3,8 kWh. Diese ermöglicht nicht nur eine zusätzliche Leistungssteigerung, sondern auch kurze Strecken im rein elektrischen Modus – ideal für Stadtfahrten oder emissionsfreie Zonen. In Kombination mit der aerodynamisch optimierten Karosserie erreicht der Spyder eine Höchstgeschwindigkeit von 343 km/h und beschleunigt in nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Design und Konstruktion: Offene Eleganz Das Design des Temerario Spyder bleibt der aggressiven Linienführung des Coupés treu, wurde jedoch an die Anforderungen eines offenen Fahrzeugs angepasst. Auffällig sind die überarbeiteten Luftführungen im Heckbereich sowie die neu gestaltete Motorabdeckung. Das Dachsystem setzt auf ein platzsparendes Stoffverdeck, das elektrisch bedient wird und hinter den Sitzen verschwindet. Trotz des fehlenden festen Dachs verspricht Lamborghini eine um 20 Prozent höhere Steifigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell Huracán Spyder – möglich durch ein neu entwickeltes Carbon-Monocoque.

Auch im Innenraum bleibt Lamborghini seiner Linie treu: Digitale Anzeigen und Touchscreens dominieren das Cockpit-Layout. Neu hinzugekommen sind Funktionen zur Steuerung des Verdecks sowie Anpassungen für optimiertes Windmanagement bei geöffnetem Dach.

Vergleich mit Ferrari und McLaren In seinem Segment tritt der Lamborghini Temerario Spyder gegen starke Konkurrenz an, darunter den Ferrari 296 GTS und den McLaren 750S Spider. Während alle drei Modelle ähnliche Leistungswerte bieten – sowohl Ferrari als auch McLaren erreichen ebenfalls Beschleunigungszeiten unter drei Sekunden – hebt sich Lamborghini durch die Kombination aus extremer Drehfreude des V8-Motors und einem innovativen Hybrid-System ab.

Der Ferrari punktet mit einer größeren elektrischen Reichweite dank seiner größeren Batterie, während McLaren durch sein geringeres Gewicht Vorteile in Sachen Agilität bietet. Der Temerario hingegen überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Er vereint brachiale Performance mit Alltagstauglichkeit sowie einem luxuriösen Interieur.

Marktperspektive und Preisgestaltung Mit einem Einstiegspreis von rund 307.500 Euro positioniert sich der Temerario Spyder deutlich oberhalb seines Vorgängers Huracán Spyder. Je nach gewählter Ausstattung können die Preise jedoch schnell auf über 350.000 Euro steigen. Damit bleibt er zwar unterhalb des Flaggschiffs Revuelto angesiedelt, rückt aber insgesamt in ein höheres Preisniveau vor.

Die Markteinführung ist für Ende 2026 geplant, wobei erste Fahrzeuge voraussichtlich Anfang 2027 ausgeliefert werden sollen. Strategisch wichtig ist dabei die offene Variante: Historisch gesehen machen Spyders einen großen Anteil am Absatz von Lamborghinis Sportwagen aus.