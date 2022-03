Google bringt Online-Marktplatz für Pkw Autos kaufen und verkaufen mit Google

Für die meisten Privatkunden startet der Autokauf im Internet. Dort präsentieren Händler und Einzelpersonen über Plattformen wie mobile.de oder autoscout24 eine Vielzahl von Neu- und Gebrauchtwagen, die dann nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden können. Ein Benziner-SUV mit höchstens 150.000 Kilometern Laufleistung, jünger als zehn Jahre, in Blau oder Silber, mit Sitzheizung und Freisprecheinrichtung? Kein Problem – die Suche lässt sich ziemlich detailliert aufsetzen.

Suche per Schlagwort

Da sollte es uns doch eigentlich nicht überraschen, dass ausgerechnet Internet-Riese Google mit in dieses Spiel einsteigen will. Schließlich ist in der landläufigen Wahrnehmung das "Suchen von Dingen im Internet" eine Kernkompetenz des US-Konzerns, was sich mittlerweile sogar in dem neu geschaffenen Verb "googeln" manifestiert. In den USA wurde nun eine Funktion veröffentlicht, die es Interessenten ermöglicht, direkt über die Google-Suche mit Schlagworten wie beispielsweise "Limousine" und "2018" entsprechende Inserate ausgespielt zu bekommen. Ein Klick auf diese Suchergebnisse führt zur Fahrzeug-Detail-Seite des Anbieters, wo direkt die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme besteht.

Achim Hartmann Wer einen Gebrauchtwagen kaufen will, startet seine Suche meistens online. Hier will nun auch Google als Direktvermittler einsteigen.

Wer als Fahrzeug-Anbieter davon profitieren will, muss allerdings selbst aktiv werden und sich registrieren. Google stellt dann eine Schnittstelle bereit, über die pro Fahrzeug ein festgelegter Datensatz übermittelt werden muss. Dieser beinhaltet etwa Baujahr, Modellbezeichnung, Laufleistung und Segment. Aktuell wird der Dienst ausschließlich in den USA, ausschließlich für gewerbliche Händler und ausschließlich für gebrauchte Pkw und Pick-ups angeboten. Nutzfahrzeuge, Reisemobile, Boote, Motorräder und Co. bleiben derzeit noch außen vor. Eine Erweiterung auf Märkte abseits der USA ist aber geplant. Kostenlos ist der Dienst für die Händler übrigens nicht. Die Preise variieren auf Basis unterschiedlicher Parameter, so wie man das auch von anderen Produkt-Inseraten kennt, die von der Suchmaschine als gesonderte Angebote ausgegeben werden. Hier spielen Klick-Raten oder die Größe des Konkurrenzumfelds eine Rolle.

Falls Sie nicht warten wollen, bis die Autokauf-Suchfunktion auch in Deutschland verfügbar ist, finden Sie IN DIESEM ARTIKEL sofort verfügbare Leasing-Schnäppchen ohne Wartezeit. Wie sich der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland aktuell entwickelt, erfahren Sie in der Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Google steigt indirekt ins Gebrauchtwagen-Geschäft ein. Künftig sollen Händler ihre Angebote in eine Datenschnittstelle des Internet-Riesen einspeisen, um dann bei entsprechenden Suchanfragen direkt als Inserat ausgespielt zu werden. Bislang ist der Dienst nur in den USA aktiv, eine Ausweitung auf weitere Märkte ist aber geplant.