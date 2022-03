Panel von Hella: Licht und Sensoren an der Front

Panel-Technologie von Hella Neue Möglichkeiten an der Fahrzeugfront

Der Zulieferer Hella hat ein Panel entwickelt, das Lichttechnologie und die Sensorik für Fahrassistenten an der Front von Elektroautos vereint.

Der Wandel zur Elektromobilität ändert nicht nur die Modellprogramme von Autoherstellern, sondern sorgt auch für neue Ansätze bei Zulieferern. Der Lichtspezialist Hella nutzt die Möglichkeiten, die der Verzicht auf einen klassischen Kühlergrill bietet, für neue Designkonzepte.

Die freie Fläche an der Front eines Elektroautos kann von einem beleuchteten Panel genutzt werden. Mit LED-Technologie sollen sich darauf bei Tageslicht und nachts verschiedene Signaturen schaffen lassen. Doch die Beleuchtung ist nicht der einzige Verwendungszweck. Unter der Abdeckung will Hella neben den Scheinwerfern auch die Sensorik für Fahrassistenten in Form von Radar, Lidar und Kameras integrieren.

Heizung für mehr Orientierung im Winter

Eine integrierte Heizung soll dafür sorgen, dass auch bei Schneefall und eisigen Temperaturen alle Assistenzsysteme – sowie in Zukunft auch die autonomen Fahrfunktionen – zuverlässig funktionieren. Ein europäischer Autohersteller ist bei Hella bereits Kunde für das multifunktionale Panel. Noch in diesem Jahr soll ein Panel mit der Breite von über einem Meter bei einer "europäischen E-Fahrzeugmarke" in Serienproduktion gehen.

Fazit

Der Verzicht auf einen Kühlergrill bietet bei Elektroautos neue Möglichkeiten im Design. Der Zulieferer Hella bietet ein Panel mit Lichttechnologie an, das zudem als Abdeckung für die Sensorik und Kameras eines Autos dient. Dank Heizfunktion werden die Fahrzeuge auch im Winter nicht "blind".