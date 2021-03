Marktstart für Honda Legend Hybrid EX Autonomes Fahren nach Level 3

Honda Legend: Autonom nach Level 3 in Japan

In Japan startet jetzt der Honda Legend Hybrid EX mit Systemen für das automatisierte Fahren nach Level 3 auf der Autobahn. Die Genehmigung dafür wurde bereits 2020 erteilt.

Jetzt kommt der Honda Legend Hybrid EX mit der Sensing Elite genannten Sicherheitstechnologie in Japan auf den Markt. Die Limousine wird nur im Rahmen eines Leasingvertrags angeboten.

Der Stauassistent erlaubt ein automatisiertes Fahren nach Level 3, übernimmt beispielsweise im dichten Stop-and-go-Verkehr eigenständig das Gasgeben und Bremsen sowie die Spurführung. Die Software im Fahrzeug verarbeitet Daten von Kameras und Sensoren und gleicht diese mit hochauflösenden Karten sowie Satelliteninformationen ab. Im zentralen Steuergerät erfolgt auf dieser Basis dann die Handlung zur Steuerung des Autos.

Umfangreiche Tests vor dem Marktstart

Nach Angaben von Honda wurde das System vor dem Marktstart auf etwa 1,3 Millionen Testkilometern erprobt, zusätzlich wurden rund zehn Millionen Fahrsituationen im Simulator dargestellt.

Von den regulären Modellen der Baureihe hebt sich der automatisiert fahrende Legend durch spezielle Leichtmetallfelgen und blaue Zusatzleuchten ab. Daran sollen andere Verkehrsteilnehmer erkennen, dass sie einem Auto mit autonomen Fahrsystemen begegnen. Der Fahrer kann die Funktionen des Sensing Elite-Systems auf einem 12,3 Zoll großen Bildschirm im Cockpit einsehen und kontrollieren.

Fazit

Im Herbst 2020 hat Honda in Japan die Genehmigung für automatisiertes Fahren nach Level 3 erhalten. Kein halbes Jahr später kommt das erste Serienauto in Form des Legend Hybrid EX auf den Markt, bei dem auf der Autobahn der Computer das Steuer übernehmen kann