Kommender Cadillac CT5-V: Mitarbeiter deutet V8-Sauger und Handschaltung an

Ein Instagram-Clip eines Cadillac-Mitarbeiterprofils bringt die Fans in Wallung: "Der CT5 -V soll einen frei saugenden V8 bekommen – wahlweise mit Handschaltung oder Automatik." So zitiert es The Drive aus dem Reel des Accounts "Andrea.sells.cadillac".

Was genau behauptet wurde – und was nicht Der Post nennt zwei Trigger-Punkte: frei saugender V8 und Wahl zwischen Handschaltung und Automatik. Konkretere technische Angaben gibt es nicht. Dazu spekuliert das Profil über einen Einstiegspreis in Höhe von 70.000 bis 80.000 Dollar (umgerechnet zirka 61.600 bis 70.400 Euro).

Cadillacs Antwort: Verbrenner ja, Details nein Cadillac reagiert auf Nachfrage von The Drive mit einem Standardsatz: Die Marke kommentiere keine Zukunftsprodukte und habe nichts Neues anzukündigen. Gleichzeitig bestätigt Cadillac laut, dass der CT5 künftig wieder als Verbrenner kommt. Diese Kombination lässt die Tür offen, liefert aber keinen Beweis für V8 oder Handschalter.

Warum das zum E-Anspruch so schön quer steht Cadillac trommelte in den vergangenen Jahren laut für den Umbau zur reinen E-Automarke. Ein CT5-V mit Sauger-V8 und Schaltgetriebe wäre deshalb eine ironische Pointe: ausgerechnet jetzt noch mal Hubraum, Drehzahl und Kupplungspedal. Aber auch GMs Nobelmarke muss sich eben den geänderten Bedingungen auf dem US-Markt anpassen.

Warum "Saugmotor" aufregend ist V8-Gerüchte rund um Cadillac und GM kursieren immer wieder, Fans nennen oft Aggregate mit Aufladung. Ein Sauger-V8 steht dagegen für unmittelbare Gasannahme, lineare Leistung und den klassischen US-Sound ohne Turbos. Kombiniert mit einem Handschalter zielt das Paket direkt auf Enthusiasten – und auf eine Kundschaft, die sich noch nicht auf Elektrifizierung einlassen möchte.

generiert mit KI / Gregor Hebermehl KI-generiertes Bild: Gerüchteweise kommt der kommende Cadillac CT-5 V auch mit einer Handschaltung (im Teaserbild ganz oben zeigen wir das aktuelle Modell).

Der Social-Post verschwindet – das Gerücht bleibt The Drive ergänzt in einem Update: Das Instagram-Reel verschwand nach Erscheinen der Story. Die gelöschte Aussage ist also ganz deutlich nur ein Hinweis – weit weg von jeder Bestätigung.