Für den Elektroauto-Supertest wird die Ladeleistung folgendermaßen ermittelt: Die Messung findet unter Langstreckenbedingungen statt. Das heißt, der Testwagen ist vorher mindestens eine Dreiviertelstunde zügig auf der Autobahn bewegt worden. Das dient in erster Linie der Temperierung des Akkus. Der fühlt sich zwischen 20 und 40 Grad am wohlsten und wird sowohl durch Lastentnahme als auch durch Rekuperation aufgewärmt.

Die Ladung selbst startet bei einem SOC (State of Charge – also der Akkufüllstand) von maximal neun Prozent und unverzüglich nach der Fahrt. Die Ladesäule muss in der Lage sein, die Ladeleistung des Autos voll auszureizen. Das Auto muss alleine an der Ladesäule stehen. Bei besonders starker Frequentierung des Ladeplatzes wird die Ladung abgebrochen und wiederholt.