Luftgekühlter Le-Mans-Sound: Rünge-Achtzylinder-Boxer für Porsche 964

Rünge Cars (Eigenschreibweise teilweise Runge Cars) ist ein Name, den bisher nur echte Enthusiasten kennen. Gegründet von Ex-Profi-Snowboarder Christopher Rünge im US-Bundesstaat Minnesota, baut das Unternehmen von Hand gefertigte Fahrzeuge im Stil der 1950er-Jahre. Nun präsentieren die Amerikaner ihr bislang ambitioniertestes Projekt: den luftgekühlten Achtzylinder-Boxer "Hetzer". Mit 5,3 Litern Hubraum, vier Ventilen pro Zylinder, doppelten Nockenwellen und einer Drehzahlgrenze bei 10.000 U/min ist dieser Motor ein technisches Statement – und eine Hommage an die Verbrennungsmotor-Ära.

5,3 Liter, acht Zylinder, 600 PS Das Triebwerk soll rund 600 PS leisten und ist als Antrieb für den kommenden Supersportwagen Rünge R3 vorgesehen. Das Besondere: Der Motor wurde so konstruiert, dass er in den Motorraum eines Porsche 911 (964 – gebaut von 1989 bis 1994) passt. Damit öffnet sich eine völlig neue Welt für Restomod-Projekte und Enthusiasten, die das authentische Le-Mans-Feeling der 1960er-Jahre erleben wollen.

Rünge Cars ist bekannt dafür, Präzision und Handarbeit auf höchstem Niveau zu kombinieren. Wer hier kauft, erwirbt kein Massenprodukt, sondern ein Einzelstück.

Porsche und die Achtzylinder-Tradition Achtzylinder-Boxermotoren sind für Porsche keine völlige Neuentdeckung – aber sie blieben bisher dem Rennsport vorbehalten. In den 1960er-Jahren setzte Porsche den Typ 771 Achtzylinder in Boxerbauweise erfolgreich im Porsche 718 RS 61 und Porsche 904/8 ein. Später folgte der legendäre 3,0-Liter-Motor des Porsche 908.

Rünge Cars Dank obenliegendem Lüfterrad ist das Packmaß des Achtzylinder-Boxers so kompakt, dass er in den Motorraum eines Porsche 911 der Baureihe 964 (1989 bis 1994) passt.



Auch zwei straßenzugelassene Prototypen des Porsche 914/8 bekamen Achtzylinder-Boxer – persönliche Dienstwagen von Ferdinand Piëch und Ferry Porsche. Serienmäßig allerdings kam diese Technik nie in einen 911.

Ein moderner Mythos Rünge Cars setzt nun genau dort an: Acht luftgekühlte Zylinder, klassischer Boxer-Sound, maximale Drehfreude. Gleichzeitig erfüllt der Motor modernste Fertigungsstandards und wird in extrem kleinen Stückzahlen gebaut.

Preislich wird der Flat-Eight jenseits des üblichen Tunings liegen – allein die Rünge-Zylinderkopf-Umbauten für Sechszylinder kosten bereits 30.000 US-Dollar (aktuell umgerechnet zirka 25.910 Euro). Das vollständige Triebwerk dürfte nur für sehr wenige Enthusiasten erschwinglich sein – aber die Nachfrage ist gesichert.

Rünge Cars Mit zirka 600 PS aus dem neuen Achtzylinder-Boxermotor soll der künftige Rünge R3 bald Rennstrecken in Angriff nehmen.



Mehr als nur Leistung Mit dem Hetzer-Motor vermischt sich amerikanischer Enthusiasmus auf deutschen Mythos. In einer Zeit, in der SUVs die Zulassungsstatistiken dominieren, steht dieses Projekt für puristische Fahrfreude.